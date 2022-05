Carmen Di Pietro rifatta Isola dei famosi? Sono giorni che sui social network fanno discutere le dichiarazioni della dottoressa Dvora Ancona, medico chirurgo specializzato in medicina estetica. Famosa soprattutto su TikTok, ha osservato con attenzioni il viso della naufraga e notato come sia cambiato nel giro di poche settimane.

“Qualcosa è cambiato a L’Isola – ha detto la dottoressa – Qualcuno è stato appena riempito come un maialino. Abbiamo capito che qui a L’Isola vanno anche i medici estetici o chirurghi plastici. Qualcuno dei miei colleghi ha accettato di andare. Ancora lei, Carmen Di Pietro”.





“L’Isola dei rifatti, questo è. Io ci tengo a dire a tutti che per me lei è cambiata da una settimana a questa parte. Le vedo gli zigomi più gonfi e soprattutto il botulino appena fatto”, ha proseguito la dottoressa che ha poi parlato anche di tempi, sempre riguardo a Carmen Di Pietro rifatta all’Isola dei famosi.

“Lei è stata rifatta una settimana fa – ha aggiunto la dottoressa Dvora Ancona – perché prima aveva la faccia diversa. Adesso è tutta rimpolpata. Carmen ha qualcuno che è andato lì e ha rifatto lei e anche degli altri. Non da tre, ma un medico l’ha rifatta da una settimana”. Ma possibile che ci sia questa possibilità per i naufraghi in Honduras? Secondo un ex concorrente questa teoria, che a memoria non è mai stata tirata fuori in tante edizioni, non sta né in cielo né in terra.

Luca Vismara, che ha partecipato al reality anni fa, ha smentito le dichiarazioni della dottoressa Ancona su Carmen Di Pietro rifatta all’Isola e in generale sulla presenza di chirurghi: “Ragazzi io su L’Isola dei Famosi ci sono stato per quasi 3 mesi. Era il 2019 e vi garantisco che oltre a non darci neanche una briciola di cibo fuori dalle telecamere. Ovviamente non ci sono chirurghi che vengono a farci le punturine di botulino e questo si vede molto. Infatti io sembravo mio nonno”.

“Cosa succede davvero sull’Isola”. Le voci bomba e ora salta tutto fuori: la verità dell’ex naufrago