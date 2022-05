“Cosa succede davvero sull’Isola”. Le voci bomba e ora salta tutto fuori: la verità dell’ex naufrago

Botox Isola verità Luca Vismara. L’ex naufrago interviene dopo l’ultima clamorosa indiscrezione su ciò che avverrebbe in Honduras. Ovviamente non ci sono conferme ufficiali da parte della produzione, ma nei giorni scorsi una persona ben informata ha sganciato una vera e propria bomba, che è diventata virale sul web. Nei giorni scorsi Dvora Ancona, medico chirurgo estetico che ha preso parte ad alcune trasmissioni Mediaset, ha sganciato la bomba sul botox e Luca Vismara ha detto la sua verità.

“Qualcosa è cambiato a L’Isola. – aveva spiegato la dottoressa – Qualcuno è stato appena riempito come un maialino. Abbiamo capito che qui a L’Isola vanno anche i medici estetici o chirurghi plastici”. E ancora: “Qualcuno dei miei colleghi ha accettato di andare. Ancora lei, Carmen Di Pietro, Isola dei Famosi, anzi L’Isola dei rifatti all’Isola, questo è. Io ci tengo a dire a tutti che per me lei è cambiata da una settimana a questa parte. Le vedo gli zigomi più gonfi e soprattutto il botulino appena fatto”.





Botox Isola verità Luca Vismara, l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi

Sul suo profilo Tik Tok la dottoressa Dvora ha continuato insinuare che Carmen Di Pietro si sia rifatta: “Io sono totalmente rifatta, mi sono ritoccata la mandibola, mi sono fatta il botulino, ma proprio perché sono una rifatta mi sono accorta che a L’Isola il 23 maggio Carmen Di Pietro si è fatta il botulino. Basta fare un confronto con le foto del 7 aprile e si vede che il viso era molto diverso. Carmen è comunque una rifatta, ma non è giusto che uno vada a L’Isola a rifarsi. Se si sta in gioco e il viso cede un po’ amen e pazienza“.

A smentire la bomba della dottoressa Dvora ci ha pensato un ex isolano, Luca Vismara ha parlato del botox all’Isola raccontando la sua verità: “Ragazzi io su L’Isola dei Famosi ci sono stato per quasi 3 mesi. Era il 2019 e vi garantisco che oltre a non darci neanche una briciola di cibo fuori dalle telecamere. Ovviamente non ci sono chirurghi che vengono a farci le punturine di botulino e questo si vede molto. Infatti io sembravo mio nonno”.

Oltre a raccontare la sua verità sul botox all’isola, Luca Vismara ha parlato anche del cibo: “Tutti lo sanno che L’Isola è finta”? ragazzi ma cosa dite, non è assolutamente vero. Io ho perso 19 kg in 2 mesi e mezzo. Ovviamente chiedevo cibo e non mi è mai stato dato nulla, mai lo giuro. Basta vedere le mie foto dell’inizio e della fine del programma. – ha concluso Luca Vismara – Ho cominciato l’Isola che pesavo circa 69 kg e ho chiuso con 19 kg in meno dell’inizio”.

