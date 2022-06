Carmen Di Pietro piano. Un piano segreto all’Isola dei Famosi, quantomeno per il diretto interessato perché la showgirl, tra i massimi protagonisti di questa edizione, ha già coinvolto Marialaura De Vitis ed Estefania Bernal nella sua strategia.

Ma bisogna fare un doveroso passo indietro, precisamente a quando la ex Pupa ha confessato a Carmen Di Pietro di provare dei sentimenti per Luca Daffrè. All’inizio lei ha bacchettato l’amica (perché all’inizio sembrava interessata a suo figlio Alessandro), ma poi le ha proposto un piano per capire se l’ex UeD è davvero interessato a lei.





Carmen Di Pietro piano segreto all’Isola dei Famosi

“Prima volevi mio figlio Alessandro e mo questo? Della serie che non ti è andata bene con uno e ora vuoi uscire con questo. Comunque io sono felice se vi mettete insieme. Lui mi piace, anche perché altrimenti non l’avrei scelto come toyboy”, le ha detto Carmen Di Pietro per poi parlare del “piano per capire se ti vuole”.

Marialaura De Vitis, che sul naufrago ha fatto anche un sogno hot, ha detto di essere molto interessata a conoscere Luca Daffare, tanto più che “lui mi ha fatto capire gli sono piaciuta come ragazza e che vorrebbe conoscermi.No non abbiamo fatto nulla di che di notte. Ci siamo coccolati e io gli ho fatto intendere che mi piace”. E qui scatta il piano di Carmen Di Pietro.

“Io ho un piano per capire al 100% se è interessato solo a te o è furbetto. Estefania deve provarci un po’ – ha detto Carmen – Ascoltami Estefania, non è che te lo devi smuciniare, però lo stuzzichi un po’ e vediamo che succede. Non è che lo tocchi e cose del genere, fai la dolce e carina. Se lui cede allora non è sincero e vuole fare i triangoli, altrimenti io approvo questo amore. Quindi adesso tu Estefania vai da lui in riva al mare e gli dici ‘certo che sei proprio bello’. Perché qui secondo me lui vuole fare i triangoli. Sì dai a questo piacciano i triangolini, questo gran signore vuole fare le cose strane a triangolo”.

