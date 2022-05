Altra puntata scoppiettante quella dell’Isola dei Famosi andata in onda su Canale 5. Marco Maccarini è l’eliminato, deve lasciare la Palapa (il bacio di giuda è per Estefania), poi perde al televoto con Roger Balduino e Pamela Petrarolo e deve lasciare il reality. Estefania Bernal è la nominata del gruppo. Luca Daffrè è il leader della settimana e manda direttamente in nomination Lory Del Santo.

Poi c’è stato l’arrivo in Honduras di Soleil Sorge e Vera Gemma, soprannominate “Le Piratesse”. Per loro si tratta di un ritorno dal momento che in edizioni differenti hanno partecipato al reality. Sono pronte a portare scompiglio e si abbatteranno sui naufraghi come una tempesta per rendere la loro vita ancora più dura: c’è già chi si domande se le due riusciranno a convivere pacificamente. Soleil Sorge e Vera Gemma hanno già le idee chiare: se da un lato Vera Gemma dice di provare simpatia per Edoardo Tavassi, l’ex gieffina invece ammette di non comprendere l’atteggiamento di Nicolas Vaporidis.





Durante la puntata Carmen Di Pietro e Edoardo Tavassi sono stati protagonisti di un piccolo incidente che fortunatamente non ha provocato danni. Il tutto è accaduto durante la diretta ed è finito con una caduta di Carmen Russo, con i naufraghi e Alvin che subito si sono precipitati verso di lei, preoccupati che potesse essersi fatta male. Nello specifico i due naufraghi erano impegnati in una prova ironica con Edoardo Tavassi che era chiamato a fare delle imitazioni di personaggi ed oggetti affinché Carmen Di Pietro li indovinasse.

Il premio in palio per i naufraghi era la cioccolata. Ad un certo punto tra i vari oggetti da indovinare c’era la lavatrice e Edoardo Tavassi, per farlo capire a Carmen Di Pietro, si è riferito a suo figlio Alessandro Iannoni. La showgirl ha subito capito il riferimento e ha indovinato guadagnando un punto. Questa intesa immediata ha fatto scoppiare un abbraccio tra i due, con Carmen che si è lanciata verso Edoardo, rimanendogli appesa al collo senza preavviso.

Edoardo Tavassi non ha tenuto la presa ed ha perso l’equilibrio, facendo cadere Carmen Di Pietro e rischiando lui stesso di cadere rovinosamente su di lei. Solo un grande spavento per la caduta, ma nessuna conseguenza. Carmen Di Pietro si è rialzata immediatamente e ha rassicurato tutti sulle sue condizioni. Poi è stata lei a spiegare la natura del fraintendimento, chiedendo a Edoardo Tavassi: “Perché non mi hai presa?”. E lui, ridendo, ha spiegato di non aspettarsi che lei potesse aggrapparsi a lui. Per la cronaca la prova si è conclusa positivamente e alla fine è arrivata la cioccolata per tutti.

