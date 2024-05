“Lo presentiamo noi il prossimo Festival di Sanremo”. L’annuncio in pratica è avvenuto ieri sera nel corso della trasmissione “I migliori anni” (Rai 1) condotta da Carlo Conti e ha lasciato tutti a bocca aperta. Infatti, non c’era stato alcun preavviso da parte dell’azienda pubblica della tv, ma adesso i nomi dei presentatori della kermesse canora più amata dagli italiani sono quasi ufficiali.

La giostra dei presentatori per il Festival di Sanremo: ogni giorno si sono sentiti nomi diversi, non si sa quanti di questi fossero delle opzioni reali o solamente il frutto di speculazione e fantasia. Oltre ai nomi sono state avanzate anche varie formule : si era parlato di conduzione singola (Carlo Conti da solo), poi di un possibile duetto (Conti e Maria De Filippi) e alla fine anche di un trio (Conti insieme a Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni).

Festival di Sanremo, per il dopo Amadeus giochi praticamente fatti: si è saputo poco fa

Ieri è andata in onda l’ultima puntata per questa stagione su Rai 1 de “Il migliori anni”, condotta da Carlo Conti. Una scena della serata ha rivelato chi sarà a condurre il prossimo festival di Sanremo, oltre a Conti. I due infatti hanno messo una piccola gag, dalla quale si è capito tutto.

Carlo Conti e Alessandro Cattelan, la coppia d’oro per il festival di Sanremo dopo l’addio di Amadeus alla Rai. I due hanno posato uno vicino all’altro ieri sera in diretta su Rai 1, come a fare le prove generali di quello che sarà. Di Carlo Conti già si sapeva, il nome dell’ex presentatore di X Factor invece è una novità, anche se lui nei giorni scorsi aveva detto che un pensierino ce lo avrebbe fatto.

Intanto, sempre sul Festival di Sanremo è uscito allo scoperto l’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio. Queste le sue dichiarazioni in occasione della serata dei David di Donatello: “Carlo Conti è una certezza, fa sempre numeri e quest’anno li ha saputi fare anche in un contesto diverso, negli Studi 5 di Cinecittà. Un grande successo come tutti quelli che arricchiscono l’azienda”.

Poco prima lo stesso Sergio aveva scherzato in diretta con Rtl 102.5: “Troppe fake news quotidiane. Sanremo al Nove? Falso”. Carlo Conti “lo abbiamo visto ieri ai David, ha quarant’anni di carriera”, dice, e alla domanda su chi sarà il prossimo conduttore del Festival, taglia corto: “Non lo sappiamo. Bonolis è a Mediaset, in questo momento dobbiamo valorizzare le persone che sono all’interno della Rai”.