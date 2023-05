Arriva una informazione pazzesca per Carlo Conti, che avrà accolto con grandissimo entusiasmo la bella notizia giunta nelle scorse ore. Certamente le sue aspettative erano alte, quindi i presupposti c’erano tutti, ma forse è andato tutto oltre ogni previsione. Ad annunciare per primo questo grande traguardo del conduttore è stato il sito DavideMaggio, poi man mano anche gli altri siti hanno cominciato a riportare tutto online.

Giorni fa invece Carlo Conti non aveva ricevuto una bella notizia. L’ultima puntata de I Migliori Anni dell’estate ha fatto registrare 2 milioni e 864mila spettatori che corrispondono al 19,7% di share. Una settimana fa i telespettatori erano stati 3 milioni e 894mila (24,4%), dunque c’è una perdita netta di un milione di utenti. Se non è un crollo questo… Il motivo è semplice: su Canale 5 la prima puntata de Il Volo – Tutti per Uno ha totalizzato 3 milioni e 128mila spettatori (23,6%).

Carlo Conti, bella notizia: è arrivata poco fa

Parlando dunque di Carlo Conti, la bella notizia è arrivata grazie agli ascolti televisivi, che hanno premiato Rai1. Battuta nettamente la concorrenza, rappresentata in particolare dal film Yesterday. Trasmesso su Canale 5, è stato guardato da un milione e 363mila telespettatori, ottenendo uno share dell’8,5%. Invece è andata molto bene la trasmissione Con il cuore – Nel nome di Francesco, che si è svolto in Umbria nella città di Assisi.

Lo show in onda su Rai1 ha conquistato 2 milioni e 899mila telespettatori, totalizzando anche uno share del 17,7%. Festa grande in viale Mazzini, infatti i vertici avranno brindato davanti a questa novità. Raramente Carlo Conti ha deluso le attese, quindi è ormai una sicurezza per la tv di Stato. E in futuro si continuerà a puntare ancora fortemente sulle sue indiscusse qualità professionali.

L’anno scorso Conti ha condotto The Band e DallArenaLucio. Dal 2019 conduce Lo Zecchino d’Oro, mentre dal 2012 è al timone di Tale e Quale Show nonché Tale e Quale Show – Il torneo.