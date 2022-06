Carlo Conti, nel dietro le quinte spunta il figlio Matteo: tutti pazzi per la foto di mamma Francesca

Una splendida serata su Rai1 per ricordare un grande della musica italiana: Lucio Dalla. Carlo Conti e Fiorella Mannoia hanno presentato Dallarenalucio, uno spettacolo per celebrare il cantautore a dieci anni dalla scomparsa. Tantissimi artisti si sono esibiti sul palco dell’Arena di Verona per omaggiare Lucio Dalla: ognuno di loro ha raccontato un aneddoto che lo lega al cantante bolognese. La serata è stata un successo come testimoniano i dati degli ascolti.

‘DallArenaLucio’, lo show celebrativo della musica di Lucio Dalla dall’Arena di Verona, trasmesso ieri da Rai1, con la conduzione di Carlo Conti e di Fiorella Mannoia, che ne ha curato anche la direzione artistica, ha stravinto la serata di venerdì 3 giugno, con 3.781.000 spettatori e il 25.3% di share. Al secondo posto, con meno della metà degli ascolti, ‘New Amsterdam 4’ su Canale 5, con 1.408.000 spettatori e il 9.6% di share.





“È stata una vera sera dei miracoli, con le canzoni di Lucio Dalla abbracciate dall’Arena, luogo che lui ha amato moltissimo. Complimenti agli artisti, ai produttori e alla Rai, con la qualità vinciamo tutti”, ha commentato con l’Adnkronos Gianmarco Mazzi, ad e direttore artistico dell’Arena di Verona.

Tanti gli utenti che hanno seguito e commentato la serata sui social, vetrina virtuale a cui anche la moglie del conduttore Francesca Vaccaro ha dato il suo contributo pubblicando i video dell’evento dalla prospettiva inconsueta del retropalco. Prima ha ripreso le prove degli artisti, poi l’Arena colma di gente durante la diretta e, di spalle, anche il figlio Matteo intento ad osservarle prima dello spettacolo poi condotto da papà Carlo.

“In sottofondo Matteo che ha sete” si legge poi come didascalia di un breve filmato postato tra le storie Instagram, riferimento alla vocina fuoricampo del figlio durante l’esibizione di Fiorella Mannoia. Anche Carlo Conti aveva dedicato un post al figlio qualche ora prima dell’evento: “Qualcuno si sta montando la testa” era stato l’ironico commento scritto accanto al bambino, indicato come “supervisor Matteo Conti” dalla scritta sulla sedia a lui riservata.

