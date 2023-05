“Questo è un trionfo”. Carlo Conti in festa per la notizia boom: la sua giornata è da incorniciare

Ancora una volta Carlo Conti si conferma protagonista assoluto. Una bella notizia è arrivata per lui e per la Rai, che non smetterà mai di ringraziarlo per le sue doti professionali e umane. Le aspettative nei suoi confronti erano alte, ma forse è anche andato oltre ogni obiettivo. Un vero e proprio colpo di scena in senso positivo, che sta facendo sognare tutti i suoi ammiratori. Il conduttore è stato in grado ancora una volta di ottenere un risultato sensazionale.

A proposito di Carlo Conti, prima di dirvi della bella notizia che ha coinvolto anche la Rai, c’è stata una polemica per una sua censura fatta con Marco Masini. Lui è intervenuto sui titoli delle canzoni di Marco Masini, che come molti sanno, risultano essere decisamente espliciti. Da “Bella str***a” a “Vaffan***o”, Carlo Conti nel presentarli decide di stravolgere il titolo modicandoli rispettivamente in “Bella carognetta” e in “Vai a quel paese”.

Carlo Conti, bella notizia per lui e la Rai

La novità su Carlo Conti ha riguardato gli ascolti televisivi di venerdì 19 maggio. La bella notizia ha travolto improvvisamente anche la Rai, che ha gradito particolarmente il risultato legato alla trasmissione I migliori anni. Non benissimo invece Il Patriarca con Claudio Amendola, che ha comunque ottenuto un dato più soddisfacente rispetto al passato con l’ultimo episodio. Infatti, ha conquistato il 16% di share con 2 milioni e 684mila telespettatori davanti al piccolo schermo.

A vincere la gara di ascolti televisivi è stato quindi Conti, che ha inanellato 3 milioni e 190mila spettatori e share pazzesco del 19,9%. Per quanto riguarda gli altri canali, Rete 4 con Quarto Grado si è fermato a 1 milione e 254mila telespettatori, mentre su Italia 1 Transporter 3 ha ottenuto 1 milione e 146mila persone in visione. Inoltre, su Rai2, c’è stato lo speciale del Tg2 Post dedicato all’alluvione in Emilia-Romagna, che ha superato le 900mila persone.

Uno dei grandi protagonisti della serata del 19 maggio a I migliori anni è stato il cantante Fabio Concato, il quale oltre a cantare diversi brani di successo ha anche inviato un suo messaggio affettuoso nei confronti degli abitanti dell’Emilia-Romagna, colpiti dalla devastante alluvione.