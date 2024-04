Brutta notizia per Carlo Conti, il conduttore è stato informato nella prima mattinata di oggi domenica 7 aprile. Ieri sera la prima puntata di I migliori anni. Il programma, per chi non lo cooscesse, ha lo scopo di rivivere gli anni più belli della nostra vita attraverso una selezione degli anni più significativi del dopoguerra italiano, con la partecipazione di numerosi ospiti nazionali e internazionali, dimostrando però che (come dice anche il conduttore) la memoria non è nostalgia.

In ogni edizione vi è una gara tra vari decenni (dagli anni sessanta agli anni novanta) con la partecipazione di numerosi ospiti musicali, ed era spunto per rievocare fatti storici e personaggi famosi apparsi nella televisione dell’epoca. Un programma sicuramente interessante.





Ascolti Tv Carlo Conti e ‘I migliori anni’ sconfitti da Amici 23

Ma la verve del quale non è servita per avere ragione di Maria De Filippi. Su Rai 1, infatti, la nuova edizione del varietà ideato e condotto da Carlo Conti ha attirato l’attenzione di 3.077.000 spettatori pari al 20.2% di share. Su Rai 2: FBI, la serie televisiva statunitense ideata da Dick Wolf e Craig Turk ha appassionato 890.000 spettatori (5%). Rai 3: Todo Modo, il ciclo di appuntamenti condotto da Emilia Brandi ha informato 251.000 spettatori e il 1.5% di share.

Rete 4: Don Camillo, il film del 1952 diretto da Julien Duvivier con Gino Cervi ha divertito 959.000 spettatori (5.6%). Canale 5: Amici di Maria, la terza puntata del serale del talent show condotto da Maria De Filippi ha incollato alla tv 3.781.000 spettatori (25%). Italia 1: Kung Fu Panda 3, il film d’animazione del 2016, diretto da Jennifer Yuh e Alessandro Carloni ha incuriosito 855.000 spettatori pari al 4.7%.

La7: In altre parole, il programma televisivo italiano di genere talk show e rotocalco condotto da Massimo Gramellini ha fatto compagnia a 898.000 spettatori con il 5%. Tv8: Alessandro Borghese – 4 ristoranti, il programma che vede quattro ristoranti della stessa zona messi in competizione tra loro per stabilire quale sia il migliore ha interessato 407.000 spettatori (2.2%). Nove: Accordi e disaccordi, il programma di attualità condotto da Luca Sommi con Andrea Scanzi e Marco Travaglio ha registrato 345.000 spettatori con il 2.5%.