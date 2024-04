“Qui è l’inferno!”. Schianto devastante tra più mezzi, morti due carabinieri: sono quattro i feriti

Un drammatico incidente stradale a Eboli è costato la vita a due carabinieri di 25 e 27 anni. Francesco Pastore e Domenico Ferraro, entrambi di origine pugliese e in servizio presso la stazione di Campagna hanno perso la vita stanotte in uno schianto frontale con un Range Rover che proveniva dall’opposto senso di marcia. Ancora da chiarire la dinamica. A rendere più pesante il bilancio il numero dei feriti: 4. Il conducente è stato trasportato ospedale di Eboli in prognosi riservata.

Dopo l’impatto la Ranger Rover ha colliso con una terza autovettura condotta da un 75enne di Campagna ricoverato all’ospedale di Battipaglia in prognosi riservata. La 31enne di Campagna conducente della Ranger Rover è stata condotta, insieme alla passeggera 18enne, all’ospedale di Oliveto Citra.





Incidente Eboli, le parole del presidente della Camera Lorenzo Fontana

Sul luogo dell’incidente sono intervenute sei ambulanze e il personale medico ha stabilizzato per diverso tempo i feriti prima di trasportarli in ospedale per le cure necessarie. “Esprimo profondo cordoglio per il tragico incidente stradale – sono state le parole del presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana – avvenuto in provincia di Salerno”.

“In cui hanno perso la vita due carabinieri. Rivolgo alle famiglie del maresciallo Francesco Pastore e dell’appuntato scelto Domenico Ferraro le più sentite condoglianze e alle persone ferite sinceri auguri di pronta guarigione”.

Sui social il cordoglio dell’amministrazione comunale di Eboli: “Una città ammutolita dal dolore e dal cordoglio – hanno postato sul profilo del Comune – per il tragico incidente che ha strappato alla vita due giovani militari dell’Arma dei carabinieri. Ai familiari, alla Compagnia di Eboli e alla stazione dei carabinieri di Campagna va il nostro pensiero e la nostra preghiera”.