La notizia è di quelle che fanno sobbalzare il pubblico: l’assenza di Teo Mammucari a Le Iene. Una frattura, quella tra il conduttore e il noto programma di Italia 1, che è arrivata all’improvviso e che ha colto tutti di sorpresa. Non era la prima stagione che vedeva la doppia conduzione a Le Iene da parte del comico e di Belen Rodriguez. L’ultima puntata è stata condotta dalla showgirl argentina che non ha fatto alcun cenno all’assenza di Mammucari e non ha dato spiegazioni al pubblico.

Il silenzio totale ha fatto sì che si scatenassero le indiscrezioni. Inizialmente si è pensato ad una assenza per malattia, ma l’ipotesi è stata scartata. Pertanto sarebbe successo qualcosa prima della puntata. Quindi è venuto fuori un altro scoop: una lite tra Teo Mammucari e Davide Parenti (il papà de Le Iene). E questa sembra allo stato attuale la più plausibile delle ipotesi dell’allontanamento del conduttore.

Teo Mammucari, una lite alla base della rottura con Le Iene

Con un comunicato Mediaset ha annunciato la rottura con Mammucari e la sostituzione con Max Angioni: “Come previsto e in accordo con Mediaset, Teo Mammucari, dopo 12 mesi esatti alla guida delle Iene con Belén Rodriguez, si dedicherà a nuove esperienze televisive con Italia1, rete che ha in cantiere diversi nuovi progetti di intrattenimento. La conduzione delle prossime puntate delle Iene sarà affidata all’attuale ospite fisso Max Angioni che, con un graduale cambiamento di ruolo, affiancherà Belén alla guida”.

Nelle ultime ore il portale Fanpage spiega il motivo che ha portato alla frattura. Fonti vicine al programma avrebbero riferito che tutto sarebbe scaturito dalla condivisione di un video sui social. Pare che il conduttore abbia condiviso un video tra le storie di Instagram che non sarebbe andato giù a Davide Parenti. Nel video ci sarebbero stati degli spezzoni di un servizio girato qualche giorno prima dal conduttore stesso.

Pertanto Davide Parenti non avrebbe gradito il gesto di Mammucari, lo avrebbe fatto presente e di conseguenza sarebbe partita la discussione. Dopo la lite Teo Mammucari ha deciso di lasciare lo studio poco prima dall’inizio delle registrazioni: ecco il motivo per cui Belen Rodriguez ha condotto da sola e non ha fatto alcun tipo di riferimento al suo collega. Quindi la lite con Parenti ha segnato la fine del rapporto tra Mammucari e Le Iene. Ora al posto del conduttore c’è Max Angioni.