Terremoto in tv, Teo Mammucari lascia Le Iene: la sua assenza nella puntata del 24 gennaio, condotta in solitaria da Belen Rodriguez, aveva acceso il dibattito e ora è arrivata. A dare notizia è una nota di Mediaset attraverso la quale sembra si trattasse di un cambio programmato. Si legge nella nota: “Come previsto e in accordo con Mediaset, Teo Mammucari, dopo 12 mesi esatti alla guida delle Iene con Belén Rodriguez, si dedicherà a nuove esperienze televisive con Italia1, rete che ha in cantiere diversi nuovi progetti di intrattenimento”.



E ancora: “La conduzione delle prossime puntate delle Iene sarà affidata all’attuale ospite fisso Max Angioni che, con un graduale cambiamento di ruolo, affiancherà Belén alla guida. Mediaset ringrazia Mammucari per il contributo assicurato negli anni a uno dei programmi più noti e di successo della tv italiana, e augura buon proseguimento di lavoro a Max Angioni: l’attore ha debuttato alle Iene quest’anno e ha già dimostrato perfetta sintonia con il linguaggio e lo stile del programma”.

Teo Mammucari lascia Le Iene, al suo posto Max Angioni



Una versione che non convince più di tanto specie dopo la soffiata di Dagospia che, nei giorni scorsi, aveva parlato di una lite scoppiata tra Teo Mammucari e il patron de Le Iene Davide Parenti, che avrebbe portato all’uscita di scena del conduttore. Dubbi anche sull’uscita. Improvvisa e senza un commiato del conduttore che, anche in questa stagione, ha contribuito al raggiungimento dei risultati aziendali.



Mettendoci, tra l’altro, anche il racconto di sue storie personali come nel caso della figlia Julia, nata dall’amore con l’ex velina di Striscia la Notizia Thais Souza Wiggers, che ha potuto vedere per 3 anni dopo la separazione. “Dunque, quando due persone che hanno un figlio si separano si soffre sempre, perché è difficile in quella situazione dare il meglio di sé”.



“Io sono stato travolto, avevo meno sicurezze di lei e molte più paure perché ‘la mamma è sempre la mamma’, ma anche un padre è sempre un padre mi ripetevo, ma non suonava altrettanto bene. Non ho visto mia figlia Jiulia per tre anni, era in Brasile con sua mamma, ‘la mamma è sempre la mamma’ e una volta mi ha detto ‘papà è colpa mia se non ci fossi stata io non avresti avuto questi problemi’. Eh no, amore mio, no, tu non sei il problema, sei la mia forza. Ecco è lì che ho capito che quando ti separi non devi pensare ai tuoi problemi, devi pensare ai figli, è solo così che puoi essere un buon genitore”.