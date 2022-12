Aria pesante al GF Vip 7 con Luca Onestini parso molto infastidito, dopo quello che è successo con Nikita Pelizon. E ha adesso fatto anche un’accusa pesante nei confronti di un’altra persona, che sarebbe colpevole di aver fatto una cosa alle sue spalle. Questa dinamica è una delle più seguite dai telespettatori e questo nuovo video legato alle affermazioni dell’ex di Ivana Mrazova è diventato virale in poche ore. Ma possiamo già anticiparvi che molti utenti si sono scagliati contro Luca.

Nelle ultime ore al GF Vip 7 Luca Onestini ha avuto un confronto con Nikita Pelizon, che ha preso una decisione drastica nei suoi confronti. Il gieffino ha poi parlato con la coinquilina Oriana Marzoli e le ha svelato ciò che ha captato, puntando il dito contro una delle ragazze, che avrebbe parlato con Nikita in gran segreto. Una situazione tutta da seguire, visto che ovviamente non è destinata a concludersi qui. C’è grande curiosità nel comprendere cosa accadrà nei prossimi giorni.

GF Vip 7, problemi tra Luca Onestini e Nikita Pelizon: l’accusa di lui

Stando a quanto avvenuto al GF Vip 7, Luca Onestini e Nikita Pelizon hanno praticamente concluso quella conoscenza approfondita tra i due. Lui ha sempre chiarito di non essere interessato attualmente ad andare oltre l’amicizia, mentre la vippona è sembrata molto interessata al giovane. E Nikita ha preferito chiudere presumibilmente per non soffrire di più. Ma ecco che è arrivata un’accusa di Onestini nei confronti di Ginevra Lamborghini, la quale rimarrà ancora qualche altro giorno nella casa più spiata d’Italia.

Ma ecco cosa ha scritto l’utente che ha condiviso il filmato, riguardante la conversazione tra Luca Onestini e Oriana Marzoli: “Onestini che accusa Ginevra Lamborghini di aver manipolato Nikita ieri sera nel letto e che le abbia detto cose sul suo conto senza microfono. Ha paura che il suo gioco possa cadere a pezzi? Basta vedere come si è alterato con Daniele (Dal Moro n.d.r.)”. Quindi, secondo il gieffino, la sorella di Elettra Lamborghini sarebbe stata decisiva per far troncare il legame tra lui e Nikita.

Onestini che accusa Ginevra di aver manipolato Nikita ieri sera nel letto e che le abbia detto cose sul suo conto senza microfono.



Ha paura che il suo gioco possa cadere a pezzi? Basta vedere come si è alterato con Daniele #gfvip #nikiters #gintonicpic.twitter.com/5hjWMWPAUh — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) December 15, 2022

E altri utenti hanno commentato a loro volta: “Ma a manipolare è lui”, “Ma se Nikita ha cambiato atteggiamento già ieri mattina, non ieri notte”, “Onestini per non dire che non è interessato a Nikita butta la colpa su Ginevra”, “Il microfono Ginevra ce l’aveva, si è sentito. Ora cerca di pararsi il cu***”.