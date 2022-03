Nuova puntata del Cantante Mascherato, lo show di Rai Uno condotto da Milly Carlucci e in onda venerdì 11 marzo alle 21.30. Nove le spettacolari maschere rimaste in gara: la Volpe, la Lumaca, il Camaleonte, il Pinguino, il Pesce Rosso, la Medusa, il Pastore Maremmano, Soleluna e il Drago.

Durante la terza puntata, il vip celato sotto Pinguino si è ritirato dalla sfida: “Sono troppo anziano, questa maschera pesa troppo e non ce la faccio”, aveva detto Edoardo Vianello, svelando quindi la sua vera identità. La maschera è rimasta in gara e al suo interno c’è un nuovo volto misterioso. In questa quarta serata, che si è aperta con lo spareggio tra Drago e Pastore Maremmano, una grande novità: la maschera d’oro. Si tratta di una grande possibilità di smascheramento offerta all’investigatrice Caterina Balivo, che nelle scorse puntate ha indovinato i due cantanti nascosti sotto a Pinguino e Aquila.

Cantante Mascherato, chi è il Pastore Maremmano

Nel corso della serata le verrà data una sola occasione per svelare l’identità di una delle maschere che perde la sfida: se la indovina, questa verrà immediatamente smascherata senza spareggio, altrimenti sarà automaticamente qualificata per la puntata successiva.





A guidare nelle investigazioni c’è Milly Carlucci. Al suo fianco, come sempre: Flavio Insinna, Caterina Balivo, Francesco Facchinetti e Iva Zanicchi che, insieme al pubblico a casa tramite il voto social, avranno il compito di giudicare le esibizioni dei vip mascherati in gara. Ascoltando le loro performance canore, inoltre, cercheranno di cogliere ogni indizio utile allo smascheramento dell’identità nascosta. La sesta maschera eliminata è stata quella del pesce rosso. Pesce Rosso è la sesta maschera eliminata a Il Cantante Mascherato.

Dopo la Gallina (Fiordaliso), Aquila (Alba Parietti), Cavalluccio Marino (Cristina D’Avena), Pinguino (Edoardo Vianello) e Pastore Maremmano (Riccardo Fogli) è stata svelata la maschera che ha perso contro Lumaca e Drago: sotto si nascondeva Vladimir Luxuria. Prima del pesce rosso è stato il momento del Pastore Maremmano. La maschera ha perso il duello contro il Drago e ha svelato la sua identità: sotto si nascondeva Riccardo Fogli, accolto da un grande applauso del pubblico e della giuria.