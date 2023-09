Grande Fratello 2023, meno 3. Lunedì 11 settembre ricomincia finalmente il reality show di Alfonso Signorini ma con tante novità rispetto alla scorsa e scorse edizioni. Per esempio non solo famosi ma un mix e alcuni nip sono già stati ufficializzati. I non famosi che sicuramente varcheranno la porta rossa sono Letizia Petris, Vittorio Menozzi e Giselda Torresan e in un’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni hanno spiegato cosa li ha convinti a partecipare al programma di Canale 5. E poi i vip. Non sono ancora stati resi noti tutti i concorrenti e per questo c’è grande attesa.

Di certo lunedì prossimo vedremo l’ingresso nella Casa del’ex campione olimpico Alex Schwazer, dell’attrice di telenovelas Grecia Colmenares e della regista Beatrice Luzzi. Per ora dunque sono 6, 3 nip e 3 vip i nomi ufficiali. Ma proprio in queste ore un nome celebre è tornato a diffondersi a macchia d’olio, anche perché sarebbe dato per sicuro. Manca solo l’annuncio che, dicono, dovrebbe arrivare a breve.

Grande Fratello 2023, altro nome top: “A breve l’annuncio ufficiale”

L’aveva già anticipato Davide Maggio e oggi Dagospia ne ha dato conferma. Alberto Dandolo nella rubrica “Dandolo Flash”, ha fatto sapere che il nome di Rosanna Fratello è ormai confermatissimo. “Dandolo Flash. Mediaset in odore di santità: a breve verrà ufficializzata la partecipazione al Grande Fratello come concorrente di Rosanna Fratello, la cantante di ‘Sono Una Donna Non Sono Una Santa’”, si legge.

Rosanna Fratello quindi, se l’indiscrezione fosse confermata, molto presto si aggiungerà ai 6 concorrenti annunciati da Tv Sorrisi e Canzoni e confermati dallo stesso Grande Fratello. Inoltre, anche se non ancora ufficializzata, si parla anche della presenza di Giampiero Mughini che, proprio a Dagospia, ha anticipato che presto sarà impegnato in un importante programma, lasciando intendere proprio il reality show di Canale 5.

Non solo Rosanna Fratello, che come detto è data per sicura. Il sito TvBlog aveva anticipato l’ingresso nella Casa di altri 4 vipponi a cui manca solamente l’annuncio ufficiale, ovvero Massimiliano Varrese, la showgirl Samira Lui, la cantante Marina Fiordaliso, l’attore Ciro Petrone.