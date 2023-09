GF 8, manca poco ormai. Lunedì 11 settembre 2023 partirà la nuova edizione del reality che porta la firma di Alfonso Signorini e dopo tante indiscrezioni e voci sono stati annunciati sei concorrenti: tre famosi e tre non famosi. Come un ritorno al passato, quando nella Casa c’erano solo personaggi sconosciuti. Chi sono i nomi ufficiali? Di certo lunedì prossimo varcheranno la famosa porta rossa l’ex campione olimpico Alex Schwazer, l’attrice di telenovelas Grecia Colmenares e la regista Beatrice Luzzi, tra i famosi.

I non famosi sicuri sono invece Letizia Petris, Vittorio Menozzi e Giselda Torresan e in un’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni hanno spiegato cosa li ha convinti a partecipare al reality show condotto da Alfonso Signorini. Letizia Petris per esempio. Chi è: è una fotografa di Coriano nata nel 1999, ha detto che ha deciso di partecipare “perché me lo merito. Per tutti i sacrifici fatti e perché credo che per me possa essere una rinascita”, le sue parole al magazine.

Ma se già nei giorni scorsi sono emersi dubbi sul suo essere vera e propria vip, oggi emergono nuovi retroscena. In generale, da giorni sul web si fa notare che qualcuno ha già delle fanpage e in generale hanno tutti sui social un seguito che supera i 100mila follower ma le è anche stata al Festival di Venezia e sfilato sul red carpet.

A sollevare la questione è stata Deianira Marzano che, parlando proprio del Festival del cinema di Venezia che per la cronaca è in corso in questi giorni con la 80esima edizione, la nuova concorrente del Grande Fratello lo scorso anno è stata anche fotografata anche con un famosissimo, oltre ad aver posato davanti ai fotografi sul red carpet come si vede nella Storia dell’esperta di gossip.

Con Can Yaman, per la precisione. Entrambi erano a una delle tante feste esclusive che ci sono durante la kermesse e i fotografi li hanno immortalati insieme. Non è dato da sapere il motivo di questo scatto e cosa si siano detti, fatto sta che ora che il GF sta per partire il gossip si è acceso. Darà spiegazioni?