GF Vip 8, ci siamo quasi. E con tante novità. A partire dallo studio perché sì, Alfonso Signorini non si tocca ma al suo fianco ci sarà una nuova e unica opinionista: Cesara Buonamici, volto storico del Tg5. L’11 settembre parte il reality al centro di tantissime voci, più del solito visto che sarà un mix tra vip e nip e Pier Silvio Berlusconi è stato chiarissimo sui concorrenti. E dopo tanti rumor finalmente qualche nome è uscito. Tv Sorrisi e Canzoni ha recentemente annunciato i primi 6 concorrenti ufficiali, tre vip e tre nip.

Nella Casa entreranno Alex Schwazer, Grecia Colmenares e Beatrice Luzzi. Tra i volti non noti, invece, il modello e ingegnere Vittorio Menozzi, l’operaia Giselda Torresan e la fotografa Letizia Petris. Ancora, nella prossima edizione del reality di Canale 5 ci sarà anche Giampiero Mughini, che ha svelato la sua presenza attraverso una lettera pubblicata dal sito Dagospia. Poi i non ancora confermati, come la cantante Fiordaliso, l’attore Ciro Petrone, l’ex professoressa de L’eredità Samira Lui e il ballerino Massimiliano Varrese.

GF Vip, ufficiale: “La figlia vip sostituisce Giulia Salemi”

Ma lasciamo la Casa e torniamo allo studio. Cesara Buonamici sarà sola (così pare almeno) ma il posto di Giulia Salemi non resterà più vacante. Ad affiancare la giornalista del Tg5 ci sarà Rebecca Staffelli, figlia dell’inviato di Striscia la notizia Valerio Staffelli e speaker radiofonica. Si diceva già tempo fa ma ora è certo.

L’ufficialità arriva sempre sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, che spiega anche come il ruolo preciso della new entry al GF Vip 8 sarà quello di “leggere i commenti dei telespettatori“. Dunque lo stesso e identico ruolo ricoperto da Giulia Salemi.

Rebecca Staffelli lavora già a Mediaset, è infatti una speaker di Radio 105 ed in questa qualità è spesso ospite di Amici di Maria De Filippi, dove va a rappresentare Radio Mediaset. E così Giulia Salemi, seppur apprezzatissima dal pubblico, non tornerà in quello studio. Ma come annunciato da lei stessa, l’attendono nuovi progetti.