Uomini e Donne si prepara ad una storica rivoluzione. Maria De Filippi avrebbe ormai preso una decisione, destinata a diventare di dominio pubblico a partire dalle prossime settimane. Il 2024 potrebbe quindi essere l’anno della svolta per il dating show di Canale 5, che avrebbe un cambiamento repentino. E non sappiamo come reagiranno i telespettatori a questa notizia.

Nelle ultime ore la bomba su Uomini e Donne è stata sganciata, anche se la rivoluzione di Maria De Filippi non ha ancora l’ufficialità. Ma i siti Gossip e Tv e Libero si sono soffermati su questi ripetuti rumor sul programma Mediaset, infatti un primo antipasto di ciò che dovrebbe diventare normalità è stato fatto dalla conduttrice anche nelle scorse settimane.

Leggi anche: “Devo dirti la verità”. Uomini e Donne, Mario leva la maschera: come va a finire con Ida Platano





Uomini e Donne, pronta una rivoluzione di Maria De Filippi

La padrona di casa di Uomini e Donne sarebbe insoddisfatta di un aspetto della sua trasmissione e quindi in questo periodo avrebbe studiato una sorta di rivoluzione per renderla più accattivante. Maria De Filippi potrebbe annunciare tutto dopo le festività natalizie, ma intanto possiamo già darvi in anticipo qualche informazione in più su questo cambiamento.

Stando alle ultime news su UeD, Maria sarebbe in procinto di eliminare il trono classico del programma per dare spazio a personaggi conosciuti. La prima indicazione in tal senso è arrivata con il trono affidato ad Ida Platano. Anche perché quello ‘normale’ non sembra essere più amato dal pubblico. E quindi anche la redazione si sarebbe convinta del fatto che sia meglio puntare su dei famosi.

Si è parlato di Tina Cipollari e Gianni Sperti come tronisti, ma anche dell’ex Temptation Island e GF, Mirko Brunetti. Non resta che aspettare qualche settimana per capire cosa succederà a Uomini e Donne.