“Cambia tutto, preparatevi”. Alessia e Lino, colpi di scena senza fine: la bomba da Temptation Island

Temptation Island 2024, l’attesa per la seconda puntata è quasi finita. Dopo l’enorme quanto prevedibile successo d’ascolti del debutto, giovedì 4 luglio torna in prima serata su Canale 5 l’appuntamento con uno dei programmi più seguiti dell’estate se non il più seguito in assoluto. Filippo Bisciglia tornerà quindi nei villaggi di fidanzate e fidanzati e raccoglierà i loro sfoghi ai famosi falò.

A proposito di falò, avevamo lasciato Alessia decisa a chiedere un confronto anticipato dietro l’altro al fidanzato Lino, che si è rifiutato di incontrarla dopo soli due giorni dall’arrivo all’Is Morus Relais. Lei, dal canto suo, non ha intenzione di starlo a guardare mentre si avvicina sempre di più alle single.

“Cambia tutto a Temptation Island”: parola di Filippo Bisciglia

Lino e il suo atteggiamento con le tentatrici, una in particolare, è stato forse l’argomento più chiacchierato in rete durante e dopo la puntata. E ora il pubblico scalpita per sapere cosa deciderà rispetto alla richiesta di un secondo falò da parte della sua fidanzata Alessia che, ferita e delusa dalle immagini viste esige da lui un chiarimento.

Questa volta si presenterà al falò? Certezze non ce ne sono e bisognerà aspettare la puntata per sapere come andrà a finire tra loro e tra le altre coppie, perché si tornerà a parlare anche di Tony e Jenny e della gelosia di Raul nei confronti di Martina. E se già la curiosità è alle stelle, Filippo Bisciglia ci ha messo il carico nelle ultime interviste rilasciate.

“Sono partiti a bomba – ha detto parlando delle coppie – Di solito gli altri anni passavano dei giorni prima che i protagonisti si sbloccassero un po’. Qui invece, si sono messi subito un gioco e sono arrivate anche le motivazioni. Una volta entrati nel villaggio tutto cambia, vengono fuori altre motivazioni. Attraverso voli pindarici si arriva a grandi cambiamenti di rotta e di conseguenza ad un finale inaspettato”. Insomma, aspettiamoci di tutto.