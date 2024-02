Ancora un cambio di programma per il Grande Fratello. Alfonso Signorini ha saputo di un’altra decisione presa da Mediaset, l’ennesima variazione per questa edizione. I telespettatori dovranno abituarsi di nuovo a questo cambiamento, che sta diventando sempre più costante. A svelare tutto il sito TvBlog, che è stato in grado di dare in anteprima questa informazione.

Intanto, prima di parlarvi di questa novità sul Grande Fratello con Signorini informato di questa decisione Mediaset, c’è una situazione tesa per quanto riguarda Maddaloni. La moglie ha infatti fatto una denuncia social: “Tanto odio e disprezzo nei confronti della mia famiglia non si può descrivere. Insulti e offese soprattutto nei confronti dei miei bimbi. Basta!”.

Leggi anche: “Cose gravi contro i miei figli”. Choc fuori dal Grande Fratello, la moglie di Maddaloni denuncia





Grande Fratello, Signorini informato sulla nuova decisione di Mediaset

Ci sono state varie scelte sul Grande Fratello di Signorini, infine sembrava esserci stata la decisione definitiva di Mediaset su quanto trasmettere la seconda puntata in diretta oltre a quella del lunedì. Dopo essere stato trasmesso di mercoledì, si pensava di far approdare il GF al venerdì sera, ma ecco che ora è stato disposto un nuovo cambiamento decisamente repentino.

Il Grande Fratello, secondo TvBlog, non sarà in onda il venerdì sera fino ad aprile. Dovrebbe ritornare come succedeva all’origine, ovvero di giovedì. Al posto di Ciao Darwin avremo invece il serial televisivo turco Terra Amara. C’è anche attesa per capire quando ci sarà l’ultimo appuntamento del reality show di Canale 5, ovvero l’attesissima finale che decreterà il vincitore.

Il 4 o l’11 aprile dovrebbe esserci la finale del GF. Intanto, la scelta di posizionare Terra Amara sarebbe stata presa perché c’è un pubblico più adulto che lo segue e quindi sfiderà The Voice Senior.