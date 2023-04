Momento di panico durante l’ultima puntata di Non è l’Arena, il programma di La7 condotto da Massimo Giletti. Una serata al cardiopalma, come di consueto per il programma di approfondimento politico del settimo canale. Si parlava chiaramente del Partito Democratico, e Walter Veltroni a riguardo dice: “In questo momento il Pd deve curarsi di se stesso, delle alleanze se ne occuperà più avanti. Rischio correnti? Quelle sono devastanti, ma Elly Schlein ha la forza e anche il consenso”.

E ancora: “Tutti le devono dare una mano, intanto perché si dà una mano a chi ha quel compito e poi perché lei può ricollocare il Pd molto più in là dei livelli di prima”. Poco dopo però succede un piccolo inconveniente che costringe i due a stoppassi per qualche istante. Mentre Massimo Giletti è sul punto di fare una domanda all’attuale regista ed ex sindaco di Roma, la telecamera che li sta riprendendo cade.

Momento di panico durante l'ultima puntata di Non è l'Arena

Proprio così, l’operatore che aveva attaccato al corpo la steadycam, ovvero una telecamera mobile molto costosa, fa una rovinosa caduta a terra. Non si capisce se è la telecamera a rompersi e cadere o l’uomo stesso. Di fatto però, l’inconveniente, finisce in diretta e Massimo Giletti non può far altro che commentare l’accaduto con ironia. “Calma – dice allora il padrone di casa, notando probabilmente dell’agitazione in studio, dietro le quinte -, si è rotta la steadycam, capita. Inquadratela, non scappare…”.

A questo punto Massimo Giletti, con grande classe, rassicura l’operatore: “Succede a volte, tu che fai il regista Walter…”. Ora il conduttore chiede una mano a Veltroni che accetta il passaggio e risponde sempre on grande ironia: “Eccome. Di solito quando si inizia a girare, passano sempre gli elicotteri”.

Walter Veltroni è a Non è l’arena non solo per parlare di politica e del futuro del Partito Democratico, ma per presentare la sua ultima fatica: il film “Quando”. Poco dopo Giletti lo incalza ancora sul Pd e chiede un commento su Elly Schlein. Veltroni allora risponde: “L’esercizio di comando comporta sempre attenzione, però non bisogna farsi condizionare dalle correnti che ragionano in termini di potere”. Qui il video dell’incidente.

