Bomba gossip su Massimo Giletti, infatti si è parlato della sua fidanzata nel corso della sua intervista televisiva con Francesca Fagnani. Il conduttore è quindi stato ospite della trasmissione Belve e ha risposto anche alle domande più private, ma ha cercato in tutti i modi di mantenere un po’ di riservatezza. Ma durante la sua conversazione con la collega ha deciso di dire la sua anche sull’addio alla Rai: “Per me è stato un dolore profondo, ma a volte non esserci è un valore. Fai delle scelte, i primi anni sono stati faticosi”.

Prima che Massimo Giletti si soffermasse sulla fidanzata, ha aggiunto anche a proposito del tema inerente la tv pubblica italiana: “Devo dire grazie a chi mi ha costretto ad andare via, nelle tempeste si costruiscono le persone. La Rai è fatta di tante persone, non mi ha mandato via la Rai ma il direttore generale che c’era all’epoca aveva fatto delle scelte. Lei mi chiede il nome del mandante, che è sicuramente un altro perché un direttore generale non si suicida. Il mandante politico è chi gestisce il potere. Posso avere delle intuizioni, ma non ho certezze”.

Massimo Giletti e la sua fidanzata: ecco chi sarebbe

A breve vi sveleremo chi avrebbe conquistato il cuore di Massimo Giletti, una fidanzata che è molto famosa a livello nazionale e non solo. Intanto, parlando ancora della sua vita lavorativa, lui ha aggiunto a Belve: “Sono un lupo solitario, chi è libero non è mai amato. Non dal pubblico, ma non ho mai frequentato i colleghi e ho sempre vissuto in un mondo abbastanza isolato. Di alcuni ho molta stima, non potrò mai dimenticare quello che ha fatto Fiorello con me, in un momento difficile ha fatto un atto di amicizia che non posso dimenticare”.

A proposito del suo privato, Francesca Fagnani gli ha chiesto: “Ma questa donna esiste o è come Mark Caltagirone?”. E Giletti ha replicato: “Esiste, amo le montagne. Del resto vengo da un paese di montagna, ci sono cresciuto. Mi lasci vivere nel mio giardino privato”. Ma tutti hanno ormai capito che si tratterebbe della sciatrice Sofia Goggia. Se n’era già parlato diverso tempo fa e, sebbene lui non abbia voluto confermare il suo nome, tutti gli indizi portano ormai verso questa importante direzione.

Massimo Giletti ha 60 anni, mentre Sofia Goggia ne ha 30. Lei è una sciatrice alpina, che è stata campionessa olimpica a Pyeongchang nella discesa libera del 2018. Inoltre, nel suo palmares ha anche la vittoria di ben tre Mondiali di discesa libera e ha anche ottenuto due medaglie nel mondo.