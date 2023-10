La puntata del 16 ottobre del Grande Fratello è stata turbolenta, con Heidi Baci che ha incontrato il padre e poi ha lasciato il programma dopo i rimproveri dell’uomo per la sua conoscenza approfondita con Massimiliano Varrese. Ma ora è scoppiata la bufera anche per una presunta bestemmia di un concorrente, il quale nel cuore della notte si sarebbe lasciato sfuggire una frase da squalifica. E ora le conseguenze potrebbero essere pesantissime.

C’è anche un filmato che sta circolando sul web, quindi i telespettatori si stanno facendo la loro idea. Per il momento il Grande Fratello non ha ancora commentato la notizia, ma la bestemmia del concorrente potrebbe costargli carissimo, fino all’estromissione dal reality se dovessero esserci riscontri. Gli autori staranno già visionando attentamente le immagini e prenderanno una decisione definitiva nelle prossime ore.

Grande Fratello, presunta bestemmia di un concorrente: rischia la squalifica

L’argomento principale dei gieffini è stato indubbiamente quello riguardante Heidi. Al Grande Fratello, la bestemmia di questo concorrente sarebbe stata detta nel momento in cui stava dialogando con due coinquilini, precisamente Ciro Petrone ed Alex Schwazer, che ovviamente sono estranei all’accaduto. Questa la frase integrale: “Non è stato bello, io fossi in lui mi farei delle domande. Oh, ma non lo vedi che hai fatto po*** Dio? Cioè, io padre che faccio questo con mia figlia, ho fallito allora”.

L’autore di queste dichiarazioni è stato Paolo Masella, che potrebbe salutare anzitempo la trasmissione se la bestemmia dovesse essere accertata. C’è però chi lo ha difeso, dato che la parola Dio non sarebbe stata completata ma avrebbe detto ‘por*** Di’. Il pubblico è stato inclemente, visto che alcuni utenti hanno scritto: “Il macellaio ha bestemmiato”, “Il macellaio ha appena bestemmiato“, “Espulsione obbligata secondo le regole del GF”, “Non prendiamoci in giro, ha bestemmiato forte e chiaro”.

Alcuni internauti più polemici hanno invece messo in dubbio la possibilità che venga squalificato: “Finirà a tarallucci e vino”. E hanno nominato anche Fiordaliso, accusata di aver detto la N word ma graziata dal Grande Fratello.