Helena sembra essere la grande favorita del pubblico generalista in vista del nuovo televoto del Grande Fratello, previsto per questa sera, lunedì 24 marzo. La nuova puntata del reality show, condotto da Alfonso Signorini, sarà ricca di emozioni, con l’addio di due altri concorrenti della casa più spiata d’Italia, e i fan già si stanno mobilitando per decidere chi raggiungerà la finale e raggiungerà Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma.

Helena è una delle concorrenti più apprezzate dal pubblico, e i segnali che arrivano dai social e dalle scommesse la vedono come una delle più probabili a conquistare il titolo di vincitrice. Dopo il ritorno in casa e il fidanzamento con Javier Martinez, la concorrente hè riuscita ad avere il supporto di buona fetta del pubblico, anche se ha perso un’altrettanta fetta importante di fan, quella costituita dalle Zelena, le fan che tifavano per lei e Zeudi.

Leggi anche: “Questa non se l’aspetta”. Grande Fratello, Lorenzo contro Helena: beccato a confabulare con Shaila





Grande Fratello, Helena preferita ma rischia grosso

Il supporto dei suon fan non manca, sia per la felicità trovata con Javier anche per la sua storia personale. Questo ha contribuito a farle guadagnare consensi in vista della finale. Ma sarà davvero così? Nel frattempo, i fandom dei vari concorrenti continuano a giocare un ruolo fondamentale in queste fasi decisive del programma. I fan stanno mobilitando tutte le loro risorse per cercare di portare i loro beniamini in finale. Al momento, sono già sicuri i posti per Lorenzo, Jessica e Zeudi, ma per gli altri due posti disponibili, la battaglia è aperta.

Ogni televoto diventa una sfida decisiva e in queste ore i fan di Helena hanno pubblicato un video che mostra come su Facebook la maggior parte dei commenti siano tutti in favore di Helena. Stessa cosa per i sondaggi, che vedono la modella brasiliana prima con le percentuali più alte. Ma questi sono dei dati che potrebbero essere falsati dalle votazioni dei fandom che potrebbero influire nel televoto. Per esempio, le Zelena pottebbero votare in massa per Chiara e salvarla proprio a discapito di helena.

La domanda che molti si pongono è: riuscirà Helena a consolidare la sua posizione di favorita, o ci saranno sorprese nei prossimi televoti? Secondo i sondaggi e i commenti dei social la modella brasiliana avrebbe la strada spianata, ma è tutto è ancora da vedere. Chiara potrebbe riservare un’altra sorpresa.