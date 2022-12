Bufera su Antonella Fioredelisi dopo l’ultima puntata del GF Vip 7 andata in onda lunedì 12 dicembre. In queste ore il web e in particolare Twitter si stanno scatenando con commenti e video contro la concorrente, protagonista di una accesa discussione con il fidanzato Edoardo Donnamaria.

Tutto è iniziato con un abbraccio di Edoardo Donnamaria a Oriana Marzoli. “Lei vuole per forza trovare il fidanzato qua e avvicinarsi l’uomo. Per me è un atteggiamento che non mi piace in una donna, perché fa la gatta morta con tutti gli uomini qui dentro, ho visto che lo sta facendo anche con te, ok? E te gli dai confidenza…”, ha detto Antonella Fiordelisi.

Bufera su Antonella Fioredelisi per le smorfie a Edoardo Donnamaria

“In una coppia uno parla, cosa facevi con la tua ex? Io non volevo litigare con te. Sei infantile… tutta la giornata mi sono stata zitta. Non parlare sopra è maleducazione, te l’hanno insegnato? Visto che io ti porto rispetto e credo anche troppo, oggi ho visto cose strane ma mi sono stata zitta perché non volevo litigare. Oggi ho visto cose esagerate e non sono più riuscita a stare zitta”, ha detto ancora la concorrente.

Dopo aver ascoltato le parole di Antonella, Edoardo si è rivolto alla fidanzata per dirle “Se tu sei questa a me non piace!”, poi è andato in camera sul letto. Qui lo ha raggiunto Antonella, che con i suoi gesti ha scatenato la bufera sui social. Mentre Donnamaria cercava di tranquillizzarsi, lei gli ha chiesto di andare via lasciandosi scappare delle smorfie che hanno scatenato la reazione degli utenti social.

Il tuo ragazzo è in down per colpa TUA e tu da ragazza intelligente e matura quale ti reputi, cosa fai?

Gli fai le smorfie e gli ridi da dietro?



CHE RIBREZZO DIO MIO 🥶#gfvip #incorvassi pic.twitter.com/6NQZfQq9FT — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) December 13, 2022

Una bufera su Antonella, con commenti che hanno criticato il suo comportamento, ritenuto offensivo e molto infantile. “Il tuo ragazzo è in down per colpa TUA e tu da ragazza intelligente e matura quale ti reputi, cosa fai? Gli fai le smorfie e gli ridi da dietro? Che ribrezzo Dio mio”, si legge ancora sui social, dove ci sono diversi posto contro Antonella Fiordelisi.