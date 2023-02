Brutta vicenda con Luciana Littizzetto in primo piano, dopo quello che è successo nel corso della puntata di Che tempo che fa del 20 febbraio. La comica e conduttrice televisiva ha infatti dato vita ad un monologo, che era stato apprezzato dal pubblico. Ma alcuni utenti si sono accorti che qualcosa non fosse andato nel verso giusto, avendo notato delle similitudini con altro. E improvvisamente la bufera è esplosa definitivamente, con colei che si è sentita danneggiata che è intervenuta sui social network.

Infatti, prendendo in esame le accuse di Luciana Littizzetto mosse in seguito al suo intervento a Che tempo che fa, c’è chi sia convinto che lei abbia copiato il monologo da un’altra persona. Lei non ha voluto rispondere a questi attacchi che stanno aumentando di ora in ora. Ad intervenire è stata anche la giornalista Charlotte Matteini, che ha confermato in un certo senso che l’idea non sarebbe della Littizzetto. E quindi si sta parlando apertamente di plagio, anche se il programma per ora non ha detto nulla a tal proposito.

Leggi anche: Marco Mengoni, il botta e risposta con Luciana Littizzetto a Che tempo che fa: “Sei una mer…”





Luciana Littizzetto, bufera dopo Che tempo che fa: il motivo

Entrando nei particolari della notizia riguardante Luciana Littizzetto e Che tempo che fa, durante il suo intervento televisivo su Rai3 lei davanti a Fabio Fazio ha voluto porre l’accento su un argomento molto dibattuto. Infatti, ci sono dei costi spropositati a cui gli studenti fuorisede devono sottostare pur di prendere in affitto una stanza di un appartamento. Infatti, come sottolineato dal sito Gossip e Tv, ci sono frasi come “potrebbe andare bene per un certo tipo di persona”, “chissà che persona, non ha bisogno di mangiare”, che sarebbero copiate.

Luciana Littizzetto avrebbe copiato Mangiapregasbatty, ovvero la content creator Noemi Mariani, che ha denunciato tutto: “Qui forma che vengono incu***, indignatevi nei commenti del video di Che tempo che fa. Qui si fott*** tutto, pure le idee”. Lei infatti da tempo cura Case da incubo, dove si sofferma proprio sui problemi legati agli annunci agli studenti fuorisede che devono affittare le camere. E pure la giornalista Matteini su Twitter ha voluto sottolineare un aspetto importante: il monologo di Luciana non sarebbe originale.

Thread



Ieri sera Littizzetto a "Che Tempo che Fa" ha parlato del problema del caro affitti per i fuori sede. Ha preso un po' di annunci trovati qui sul Web e ha fatto un monologo. Peccato si sia dimenticata di specificare la fonte da cui ha tratto tutto, battute comprese pic.twitter.com/ITpZDGr2kn — Charlotte Matteini (@CharlyMatt) February 20, 2023

Pensate che bellezza per Noemi, che si fa il culo tutti i giorni per lavorare a questo tema, vedere trafugato il proprio lavoro senza nemmeno avere il piacere di una banalissima e doverosa citazione. — Charlotte Matteini (@CharlyMatt) February 20, 2023

Matteini ha scritto: “Non ha specificato la fonte. Se ne sta occupando da mesi in maniera egregia Noemi Mariani, in arte Mangiapregasbatty. Pensate che bellezza per lei che si fa il cu*** tutti i giorni per lavorare su questo tema vedere trafugato il proprio lavoro, senza nemmeno avere il piacere di una banalissima e doverosa citazione”.