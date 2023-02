Colpo di scena su C’è posta per te di Maria De Filippi. Sabato 11 febbraio ci sarà l’inedita sfida contro Sanremo 2023 di Amadeus e Mediaset ripone molte speranze nella conduttrice televisiva per tenere testa alla kermesse musicale più famosa in Italia. Il GF Vip 7, però, non è stato in grado di contrastare a dovere il Festival e quindi tutto ora è nelle mani di Queen Mary. Ma ora è stata presa una decisione molto importante e significativa, che ha lasciato insoddisfatti i fan della trasmissione di Canale 5.

C’è una grossa novità su C’è posta per te e Maria De Filippi l’ha dovuta accettare. Forse il Biscione è un po’ più preoccupato della sfida contro Sanremo e ha optato per una scelta inaspettata. Intanto, parlando proprio del Festival, il grande favorito alla vittoria finale resta Marco Mengoni, che si è confermato ancora una volta al primo posto nella classifica generale. In risalita Ultimo e Mr. Rain, che sono rispettivamente secondo e terzo. Da tenere d’occhio anche gli outsider Tananai e Madame.

C’è posta per te di Maria De Filippi: la decisione

A fornire notizie su C’è posta per te, condotta da Maria De Filippi, è stato il sito Ultimenotizieflash, che ha letto integralmente il comunicato stampa diramato da Mediaset. Nonostante l’intenzione sia stata sin dall’inizio quella di sfidare faccia a faccia Sanremo 2023, alla luce di quanto successo col GF Vip 7 che ha ottenuto dati televisivi assolutamente deludenti, anche questo programma sta cercando probabilmente di limitare i danni e di non mettere a repentaglio qualche ospitata di rilievo.

Per evitare presumibilmente problemi legati agli ascolti televisivi, C’è posta per te offrirà al pubblico solamente le storie di persone comuni, quindi riferibili certamente ad ex fidanzati o coniugi che vogliono riappacificarsi o madri e figli che hanno voglia di ritrovarsi dopo anni. Eliminata la parte legata ai personaggi famosi, quindi non ci saranno sorprese dei vip. Tutto rinviato per quanto concerne le presenze di Luciana Littizzetto, Tommaso Zorzi, Rudy Zerbi e anche Alessandra Celentano.

A proposito di Sanremo, da segnalare soprattutto la standing ovation ricevuta da Marco Mengoni, che è stato in grado di conquistare tutta la platea e la galleria dell’Ariston nonché milioni e milioni di telespettatori piazzati davanti al piccolo schermo.