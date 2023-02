Si chiama Bruno Corazza e il pubblico di Sanremo 2023 lo ha notato durante l’esibizione degli ospiti internazionali della seconda serata del Festival della canzone italiana. Amadeus ha infatti chiamato il corista, fan dei Black Eyes Peas, annunciandolo come “un bravissimo vocalist e anche un bel ragazzo” per fare qualche domanda ai cantanti.

“Ho una promessa da mantenere. Dov’è Bruno? Corista bravissimo della nostra orchestra, mi ha detto che il suo sogno era rivolgere una domanda o salutare i BEP e lo merita, quindi caro Bruno vieni dai Black Eyed Peace”, ha annunciato Amadeus. A quel punto il corista è saluto sul palco e ha vestito i panni del traduttore per il pubblico di Sanremo 2023.

Bruno Corazza, chi è il corista di Sanremo 2023

Bruno Corazza, in un perfetto inglese, ha domandato e tradotto in simultanea le risposte e alla fine gli stessi Black Eyes Peas hanno dato il via a un coro pronunciando “Bruno, Bruno” che ha coinvolto il pubblico del teatro Ariston e i social. Insomma, in pochi secondi il corista è diventato una star e ovviamente è partita la caccia alle informazioni.

Protagonista di questo 73esimo Festival, Bruno Corazza è diventato la star dei social. I telespettatori sono letteralmente impazziti per lui: “Stasera è nata una stella, Bruno ti amo!”; “Che bella voce Bruno!”; “Bruno conduttore 2024, io ci credo”, si legge su Twitter.

Bruno Corazza ha 41 anni e questo è il secondo Festival di Sanremo a cui ha partecipato. In Rai lavora anche per il Cantante Mascherato e Ballando con le stelle. In molti hanno notato la somiglianza con Marco Mengoni, il primo della classifica della seconda serata del festival.