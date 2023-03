“Fuori Alfonso, entra lui”. Bomba su Signorini, la notizia inaspettata è già ufficiale

Notizia importante su Alfonso Signorini, che è stato sostituito dal collega. La notizia è stata ufficializzata nelle scorse ore e si tratta di una svolta importantissima. Non si era saputo nulla di tutto questo fino ad adesso, quando c’è stata la comunicazione definitiva. Una rivoluzione inaspettata che ha lasciato tutti a bocca aperta. Questa persona che sta prendendo il posto del conduttore del Grande Fratello Vip è molto noto ed è stato in grado di fare un salto di qualità davvero importante.

La sua carriera è già stata molto importante, ma ora Alfonso Signorini ha ceduto il passo a lui. Nonostante sia stato sostituito dal collega, non finisce qui una delle esperienze più belle della vita professionale del presentatore Mediaset. Ma c’è stato un cambiamento molto rilevante, che è stato svelato in anteprima da Tv Sorrisi e Canzoni. Sul social network Instagram è stata postata la foto del successore di Signorini. Andiamo a vedere insieme cosa è successo, dopo tanti anni di stabilità.

Leggi anche: “Posso dirvi una cosa su Antonino e Ginevra”. GF Vip 7, Signorini non ha voglia di nasconderlo





Alfonso Signorini sostituito dal collega: è ufficiale

Possiamo subito dirvi che il GF Vip 7 e le edizioni future del reality show non c’entrano nulla. Alfonso Signorini è stato sostituito dal collega famoso in un altro ambito lavorativo altrettanto importante. Per 17 anni di fila il conduttore è stato abile nel ricoprire questo ruolo molto interessante, ora ha deciso di rimanere ma con una funzione differente. Stiamo parlando del settimanale Chi, infatti lui non sarà più il direttore responsabile. E scopriamo insieme chi è stato designato come suo erede.

Questo l’annuncio di Tv Sorrisi e Canzoni su Alfonso Signorini: “Da oggi Massimo Borgnis è il nuovo direttore responsabile di Chi, mentre Alfonso Signorini diventa il direttore editoriale. Noi di Sorrisi facciamo un grandissimo in bocca al lupo a Massimo per il nuovo incarico e siamo felici perché è un bravissimo giornalista e un nostro grande amico”. Il sito Gossip.it ha anche fornito qualche dettaglio in più sulla carriera lavorativa di Borgnis, che ha ricoperto dei ruoli in passato altrettanto significativi.

Borgnis ha lavorato per diversi anni al fianco di Signorini, infatti è stato vicedirettore. In passato ha diretto invece Spy. Spiegato anche cosa fa il direttore responsabile: dirige il giornale e risponde alla legge. Invece il direttore editoriale dice cosa fare, ovvero la linea da seguire per pubblicare gli articoli.