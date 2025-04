Grande Fratello, grandi manovre per la prossima edizione. Il reality condotto da Alfonso Signorini è appena terminato con la vittoria, inattesa, di Jessica Morlacchi e già si pensa al futuro. E già, da più parti infatti si vocifera che per il conduttore questo sia stato l’ultimo anno. Ma chi andrà al suo posto? Qualche nome è già spuntato fuori.

È pur vero che Alfonso Signorini durante l’ultima diretta ha affermato che ci sarà anche nella prossima edizione. Ma i più attenti hanno notato che, invece della consueta formula: “Ci vediamo a settembre”, il conduttore ha detto “Il Grande Fratello torna a settembre“. In ogni caso c’è chi scommette che al suo posto ci sarà Ilary Blasi oppure Alessia Marcuzzi o magari Simona Ventura. E gli opinionisti?

Chi affiancherà il conduttore: ecco il nome della prima opinionista

Se sul nome del conduttore, o conduttrice, i giochi sono ancora da fare, su quello dell’opinionista, a quanto pare, ci sarebbe già la decisione. Infatti, a prescindere da chi condurrà la prossima edizione del Grande Fratello l’opinionista sarà un personaggio molto noto e vecchia, anzi recente, conoscenza del reality.

Secondo l’esperto di gossip e tv Amedeo Venza, infatti, ad affiancare il (nuovo) conduttore sarà Stefania Orlando. Su Instagram leggiamo: “Non si sa ancora se a settembre ci sarà lo stesso conduttore! Ma qualora ci sarà metterà come opinionista Stefania Orlando! Questa è un’esclusiva che vi do in largo anticipo”.

Dunque sembra cosa certa: Stefania Orlando opinionista del prossimo GF. D’altra parte la showgirl e conduttrice ha dato sempre prova di arguzia e capacità dialettiche. Magari al posto di Beatrice Luzzi l’ex gieffina sarpà garantire sicuramente giudizi frizzanti e discussioni pepate. E voi, cosa ne pensate? È la persona giusta al posto giusto?

