“L’ha scritto per lei, ecco cosa significa…”. Dai social arriva una segnalazione molto particolare che riguarda Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. I due concorrenti del Grande Fratello non si parlano più da giorni dopo la fine della loro relazione, nata proprio all’interno della casa. Tuttavia, nelle ultime ore è accaduto qualcosa di inaspettato. A fare la scoperta è stato un fan della coppia e, in particolare, del fotomodello milanese.

Come sa bene il pubblico del Grande Fratello, Lorenzo e Shaila si sono detti addio. Una situazione difficile da gestire, considerando che la convivenza forzata li obbliga a vedersi ogni giorno. La decisione definitiva sarebbe stata presa dall’ex velina di Striscia la Notizia, anche se Lorenzo aveva già mostrato più volte segni di sofferenza. Tra i due è calato il gelo: ormai sembra non esserci più alcuna comunicazione. Solo accuse reciproche e frecciatine a distanza.

“Ma quel biglietto è suo”. Grande Fratello, glielo ha fatto trovare lì. È per lei: cosa c’è scritto

Eppure, nelle ultime ore c’è stato un piccolo colpo di scena che ha riacceso le speranze dei fan. Il fotomodello milanese avrebbe scritto un messaggio per Shaila. Ad accorgersi di tutto è stato un fan, che ha poi pubblicato sui social la foto del biglietto. Lorenzo lo avrebbe lasciato in camera, davanti al letto di Shaila. Altri dicono, in bagno, vicino all’asciugamani. La cosa ha suscitato ovviamente grande curiosità, anche perché, a un primo sguardo, non era facile decifrarne il contenuto.

Alla fine i fan sono riusciti a svelarne il significato. Si tratta di una frase scritta in spagnolo: “Huahua que no llora no mama”, un modo di dire che significa: “Se non si chiede o non si fa sentire il proprio bisogno, non si ottiene nulla. In altre parole, chi non si fa valere o non esprime ciò che vuole, difficilmente otterrà qualcosa”.

Come ha spiegato un altro fan, si tratterebbe di una frase che Lorenzo ha imparato dentro la Casa da Chiara Cainelli, la cubista di Trento per metà boliviana. Lorenzo ne sarebbe rimasto colpito e avrebbe quindi deciso di dedicarla a Shaila. “Lorenzo sei speciale e per pochi, sicuramente meno orgoglioso di me”, ha commentato un suo sostenitore. Ma le interpretazioni sono diverse: altri fan affermano che il messaggio non fosse destinato alla sua ex: “Lorenzo ha solo scritto la frase di Chiara, Shaila non c’entrava nulla”.

Nonostante le belle parole del fotomodello, però, in pochi credono che Lorenzo riuscirà a far cambiare idea a Shaila: “Lei è fredda, non reagisce nemmeno con piacere ai suoi messaggi!!”. Al di là di come finirà, la loro resterà la storia d’amore più appassionante di questo Grande Fratello. Nel bene e nel male.