“Sta per succedere”. Bianca Guaccero non nasconde l’emozione: grande novità nella sua vita

Tempo di vacanze per Bianca Guaccero: si sta rilassando al sole e al mare della Puglia in attesa di riprendere la stagione televisiva. Si sta preparando per Detto Fatto che è stato riconfermato dopo le polemiche per un tutorial considerato sessista. La Rai ha nuovamente deciso di puntare su Bianca Guaccero che conduce “Detto Fatto” dal 10 settembre 2018, subentrando a Caterina Balivo passata a Rai1 per “Vieni da me”, format durato solo due stagioni e sostituito da “Oggi è un altro giorno” condotto da Serena Bortone.

Una pesante eredità per la conduttrice pugliese che però ha avuto il merito di modificare il programma anche in base a uno scenario che, a differenza del periodo storico condotto da Caterina Balivo, ha visto rafforzata la concorrenza delle altre reti nella stessa fascia oraria. Ha salutato i telespettatori prima della pausa estiva cantando “Senza fine”: un chiaro messaggio che tende soprattutto a garantire la sua presenza anche per la prossima stagione.

“Mai come quest’anno tutti i tutor hanno fatto un lavoro pazzesco – ha detto Bianca Guaccero -. Grazie a tutti, mi avete fatto vivere tre anni meravigliosi e spero di poterli vivere ancora con voi. Perché Detto Fatto continuerà, cambierà e si rivoluzionerà come tutte le cose, ma continuerà. Vi auguro di stare il più possibile insieme alle persone che amate e ricordate di dire tutti i giorni ti amo e ti voglio bene. L’amore è l’unica forza che vince su tutto. Vi voglio bene”.





Non solo Detto Fatto, perché per Bianca Guaccero sarà protagonista in tv con la fiction Fino all’ultimo battito. Su Instagram si è mostrata emozionata, postando dei video e delle foto in cui si trovava in sala di montaggio: “Doppiaggio…. Stiamo per arrivare su Rai1”. Dalle anticipazioni di Fino all’ultimo battito si scopre che i protagonisti saranno Marco Bocci e Violante Placido, nei panni di una coppia alle prese con una grave malattia cardiaca del figlio. Bianca Guaccero avrà un ruolo meno secondario mentre Loretta Goggi apparirà solo per un cameo.



L’antagonista, invece, un boss mafioso sarà invece impersonato da Fortunato Cerlino. Fino all’ultimo battito andrà in onda per sei puntata nell’autunno 2021 ma non è ancora stata svelata la data d’inizio. Pertanto, dalla prossima stagione televisiva, Bianca avrà due ’ruoli’ ben distinti: conduttrice su Rai2 con Detto Fatto per la quarta stagione consecutiva e attrice su Rai1 in Fino all’ultimo battito.