Bianca Berlinguer, dopo 25 anni di fidanzamento, le nozze. Anno dopo anno un amore che non ha fatto altro che porre basi più che solide per arrivare alla decisione più importante, quella del matrimonio. Insieme dal 1996, Bianca Berlinguer e il compagno Luigi Manconi, affermato sociologo, giornalista e politico, presto proferiranno il fatidico ‘si’.

Un periodo denso di grandi e liete novità nella vita privata e sentimentale della nota giornalista e conduttrice di CartaBianca. Nel passato di Bianca Berlinguer, un matrimonio con Stefano Morroni, poi arrivato al capolinea nel 1995, poi un nuovo amore, destinato a durare per sempre, con Luigi, con alle spalle una carriera politica, ma anche professore di Sociologia a Milano.

Fu proprio Luigi Manconi, nel ruolo di direttore dell’Ufficio Anti discriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a rivolgere la giusta attenzione sul caso di Stefano Cucchi, ma non solo. Originario di Sassari, ma residente a Roma da diverso tempo, Luigi Manconi ha avviato la propria carriera professionale come critico musicale. Poi il via alla carriera giornalistica a partire dal 1987, fino a ricoprire il ruolo di sottosegretario alla Giustizia nel Prodi II, senatore dei Verdi, poi del Pd.





Ad oggi, Luigi è professore di Sociologia a Milano ma anche papà di Davide e Giacomo, nati da un precedente matrimonio, e di Giulia, frutto dell’amore che dura ormai da 25 anni con Bianca Berlinguer: “Ho avuto Giulia a 37 anni. Lei da bambina ha avuto dei problemi, tutti risolvibili ma impegnativi come allergie. Sono stata ovviamente molto presente”, ha dichiarato Bianca a proposito della figlia.

Presente al fianco di Luigi da sempre, Bianca ha rappresentato per lui sempre un pilastro imprescindibile, soprattutto quando Luigi ha scoperto di essere ipovedente. Sulla data delle nozze, ancora nessuna conferma ma pare che avverrà a Roma e che verrà annunciato ufficialmente dai futuri sposi.