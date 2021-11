“Mio padre…”. Uomini e Donne, il figlio di Biagio confessa tutto: “Questa cosa ve la devo dire”

Uomini e Donne, il figlio del cavaliere senza filtri. Una confessione toccante alla luce della conoscenza intrapresa con Sara Zilli, quella di Giuliano Di Maro, figlio di Biagio, uno dei volti più discussi del danting show di Maria De Filippi. Il 28enne ha deciso di prendere parola durante un’intervista rilasciata per il Magazine del programma.

Nonostante le scelte di vita lo abbiano portato a vivere a Londra, dove è diventato manager di un coffee shop nei pressi della Cattedrale di St Paul’s, Giuliano non ha mai smesso di avere a cuore le vicende del padre. E anche quando Biagio ha rivelato la sua intenzione di prendere parte al programma, all’inizio è suonato tutto come una battuta ironica.

E Biagio, invece, diceva sul serio, lasciando vincere il desiderio di ricominciare da capo dopo la triste perdita della moglie. Un percorso che è andato incontro anche al sostegno dei figli Nunzia, Samuele e Giuliano, ma non senza un dovuto occhio di riguardo.





“Papà non ha, per esempio, mai giudicato le mie scelte. Da otto anni convivo con un compagno e lui ha subito accettato questa relazione”, afferma il figlio 28enne per poi aggiungere: “Mio padre, come le dicevo, non è falso e non è per nulla bugiardo”.

“Lui ci ha cresciuto con estremo amore, insegnandoci l’importanza del rispetto, con enorme dignità. Ci ha sempre spronati a portare avanti le nostre idee”, continua Giuliano, avendo sempre in mente l’immagine dell’amore che è esistito tra i suoi genitori.

“Biagio è un uomo che ha sempre lavorato solo per la famiglia e soprattutto per mia madre”. Sara Zilli? Giuliano non poteva che affermare qualcosa in merito al rischio che alcune donne possano approfittare della notorietà del padre e giocare di strategia. Ma su questo, solo il tempo darà le sue risposte.