In principio è stato Nicola Pisu. Tra lui e Miriana Trevisan è successo qualcosa di molto tenero, molto naturale, nonostante le mille telecamere puntate addosso del Grande Fratello Vip 6. I due inquilini della Casa si sono baciati. E subito dopo la showgirl ex valletta di Mike Bongiorno ha chiesto all’ormai ex gieffino una cosa: “Facciamo un patto? Non lo diciamo a nessuno in casa ok? Poi se lo faranno vedere in puntata allora ok. Ovviamente loro chiederanno, ma teniamocelo per noi, almeno per adesso“.

Poi Miriana si è confessata con Soleil Sorge proprio su Nicola: “Se ho capito se posso andare oltre? Forse ancora non l’ho capito del tutto. Lui è stato molto carino, mi ha fatta stare bene”. Ma la storia con Nicola è durata poco e non è finita nel migliore dei modi. Adesso a far battere il cuore di Miriana c’è un altro. Si tratta di Biagio D’Anelli, l’opinionista ed ex concorrente del Grande Fratello Nip che, proprio recentemente, ha fatto una rivelazione nella camera arancione.

Biagio D’Anelli ha confessato a Giacomo Urtis e a Jessica Selassié quello che prova per Miriana Trevisan. Biagio è fidanzato con Silvana, ma proprio pochi giorni fa, eravamo ai primi di dicembre, si era lasciato andare con l’ex Non è la Rai. Dopo il buongiorno, per cercare di attirare l’attenzione, D’Anelli aveva detto a Miriana di averla accarezzata perché le mancava la fidanzata. Insomma, tra i due l’intesa c’è. Pure troppa, secondo Katia Ricciarelli che ha già invitato Miriana a riflettere sulle sue azioni.





Adesso Biagio D’Anelli esce decisamente allo scoperto. L’opinionista ha affermato che ha tanta voglia di baciare Miriana Trevisan. Ma per il momento ha deciso che, per una questione di rispetto, non vuole affrettare i tempi: “Mi sto trattenendo” le parole dell’ex GF Nip ed ex opinionista da Barbara D’Urso. Intanto il gossip galoppa, con Miriana che ha già ammesso “Sono una pavonessa, ho più energia” proprio grazie a quanto sta avvenendo con Biagio.

Che la liaison sia più che seria è stato lo stesso Biagio D’Anelli ad ammetterlo apertamente ai suoi coinquilini. Qui non si tratta, a quanto detto dall’opinionista, di creare una coppia per strategia e durare al GF Vip 6. No, qui si parla di creare una storia, una relazione duratura. Che duri quindi anche fuori dagli studi del reality condotto da Alfonso Signorini. Beh, che dire? Se son rose fioriranno. Certo che pure qualche spina dovrà essere tolta, o no?