Biagio D’Anelli, influencer, ex concorrente del Grande Fratello Nip ed ex opinionista dei programmi di Barbara D’Urso è diventato famoso a 28 anni, quando è entrato nel cast dell’undicesima edizione del reality show.

Non visto di buon occhio dagli altri inquilini perché considerato falso, è finito in nomination ben sette volte, ma alla fine è rimasto in gara per settanta giorni. Biagio era fidanzato con un’altra ex protagonista del Grande Fratello, Simona Salvemini che lo lasciò in diretta tv durante una puntata di Pomeriggio 5 e dopo l’esperienza nel reality show ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo.

Biagio D’Anelli è seguitissimo anche sui social, dove spesso tira fuori gossip succosi che diventano veri e propri casi della cronaca rosa italiana. Biagio D’Anelli è da poco entrato al GF Vip 6 e già ha conquistato la simpatia di molti inquilini, in particolare di Miriana Trevisan, che grazie a lui ha ritrovato un grande entusiasmo.





La vicinanza tra i due concorrenti è davanti a tutti e durante la puntata di lunedì 6 dicembre Alfonso Signorini ha voluto commentare con loro questa nuova amicizia nella casa. “Sono una pavonessa, ho più energia”, ha detto Miriana Trevisan ringraziando Biagio D’Anelli per i momenti trascorsi insieme.La loro amicizia sta facendo chiacchierare il gossip per un motivo ben preciso, perché Biagio D’Anelli è fidanzato. Silvana Curcio, questo il suo nome, abita a Stoccarda, ha vinto il concorso di Miss Germania e nel 2004 ha partecipato a Miss Italia nel mondo.

Nel 2019, ai microfoni di Barbara D’Urso, Biagio D’Anelli, che all’epoca era uno degli opinionisti di Pomeriggio 5, ha parlato della sua storia d’amore: “Sono andato io personalmente a Stoccarda, è la prima volta che vado io da una donna. Sono felicissimo, sono innamorato, lo dico pubblicamente”.