Nella Casa del Grande Fratello Vip tra coccole e amori, più o meno inespressi o proprio espliciti, c’è tanto di cui discutere. O meglio, ci si potrebbe anche scommettere sopra. Secondo voi la relazione tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, ad esempio, durerà? Dopo un raffreddamento, anzi un congelamento, da parte soprattutto del nuotatore sulla principessina sembrava essere andato tutto a monte. Invece la tenacia di Lucrezia, inizialmente insopportabile al limite dell’oppressione per Manuel, l’ha avuta vinta.

Almeno per il momento. Perché quando Lulù ha detto al suo adorato: “Comunque vada, con te sempre, ti amo”, Manuel le ha risposto: “Ti amo anche io piccola”. Più chiaro di così… Ma c’è anche un’altra coppia sulla quale in tanti si staranno probabilmente chiedendo se son rose o se son tutte spine. Lei è Miriana Trevisan, showgirl ex Non è la Rai che nella prima parte del GF Vip 6 aveva intrecciato una relazione con Nicola Pisu. Poi però quest’ultimo è uscito di scena e adesso al suo posto c’è Biagio D’Anelli.

Biagio D’Anelli ha confessato poco tempo fa a Giacomo Urtis e a Jessica Selassié quello che prova per Miriana Trevisan. A quanto ci risulta Biagio è fidanzato con Silvana Curcio, ma proprio pochi giorni fa, eravamo ai primi di dicembre, si era lasciato andare con Miriana Trevisan. Adesso, tuttavia, la situazione si complica ulteriormente: “Di notte – dice Biagio D’Anelli al GF Vip – ho un feeling con Miriana perché parliamo per ore e ore e mi affascina ma di giorno poi ce l’ho con Nathaly la stessa cosa”.





Dunque, triangolo che va – quello tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge – quadrilatero che arriva. Cosa succede tra Biagio D’Anelli, Silvana, Miriana Trevisan e Nathaly Caldonazzo? E chi lo sa. Intanto però gli utenti su Twitter hanno già capito tutto: “​​Biagio che racconta a Soleil che con Miriana parla solo di notte sotto le coperte, poi di giorno niente, non si considerano proprio. Stessa cosa che faceva con Nicola, le sue due vite parallele, quella diurna e quella notturna”. E ancora: “Che falso mammamia meno male che lunedì esce”.

biagio meno di un’ora fa era così e ora sparla con soleil (dandole l’assist per le sue cattiverie), dice che è contento di essersi trattenuto l’altra sera e che anzi forse era attratto per colpa del vino, e che quello che ha con m di notte ce lo ha di giorno con nathalie#gfvip pic.twitter.com/luqCJB7JaW December 24, 2021

Biagio D’Anelli, insomma, grande protagonista dentro la casa del Grande Fratello Vip. Ma non per forza quando si è ‘protagonisti’ bisogna pure piacere a tutti. E infatti c’è chi in risposta a tutti questi ‘flirt’ ha una soluzione: “Agevoliamogli l’uscita”. E voi, come la pensate?