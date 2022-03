Biagio D’Anelli, attacco a Miriana Trevisan dopo la diretta tv. Una storia d’amore che sembrava promettere per il meglio davanti alle telecamere del GF Vip. Poi l’eliminazione della gieffina dal reality show di Alfonso Signorini ha posto la questione sotto una luce del tutto diversa rispetto alle aspettative. La coppia è scoppiata, e l’ex gieffino ha manifestato tutta la sua delusione.

Parole, quelle di Miriana Trevisan, che hanno decisamente colpito l’ex gieffino. Infatti, ad aver dichiarato la fine della loro relazione è stata Miriana nel corso dell’intervista a Verissimo: “Ho una responsabilità troppo grande, non posso accettare che un uomo non sia comprensivo” ha affermato l’ex gieffina sul conto di Biagio D’Anelli.

Una storia che sembrava essere iniziata sotto i migliori auspici e che la stessa Miriana ha vissuto con gioia, poi però sembra essere arrivato un distacco inaspettato e dunque il capolinea raggiunto nel giro di poco tempo. Miriana Trevisan ha parlato così di Biagio D’Anelli davanti ad Alfonso Signorini: “L’ho cercato, certo, lui dice cose diverse in tv? Sì ho visto. Io devo parlare con lui da sola perché sono ferita. Lui si è sentito usato da me? Se l’è raccontata da solo, io ho cercato anche un chiarimento. Ci eravamo promessi di non portarci dietro le telecamere e lui l’ha fatto”.





Parole a cui Biagio non poteva che reagire con un commento attraverso una storia su Instagram. Parole che sicuramente non sono andate troppo per il sottile. “Hai registrato giovedì mattina. Mi lasci senza dirmelo e la sera al GF dici che provi un sentimento…I soldi del monopoli sono più veri! Senza parole. Schifo”, questo il contenuto del messaggio condiviso da Biagio D’Anelli poco dopo la puntata.

E la delusione dell’ex gieffino è stata ribadita anche alcuni giorni fa nello studio televisivo di Barbara D’Urso, dove in merito al comportamento di Miriana Trevisan avrebbe ammesso: “Sinceramente nella puntata del GF Vip mi ha distrutto quando ha detto che sta riflettendo. Mi aspettavo solamente che dicesse di amarmi, le sarei saltato al collo. Io la amo all’infinito”.