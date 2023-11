Bufera in arrivo, l’ennesima, al Grande Fratello per una presunta bestemmia di un concorrente. Il video sta diventando virale in queste ore e sono stati chiesti provvedimenti urgenti nei suoi confronti. Ovviamente i telespettatori sono inviperiti e non sono più vogliosi di accettare situazioni simili. Finora non sono state comminate punizioni, anche se in diverse occasioni ci sono stati dei dubbi. Ma ora le immagini potrebbero incastrarlo.

Non ci sono state reazioni ufficiali del Grande Fratello, ma questa bestemmia del concorrente sarebbe stata udita anche dagli altri gieffini, che hanno reagito con una risata. Il filmato è stato pubblicato da un utente sul social network X, quello che un tempo si chiamava Twitter. Vediamo insieme chi è stato coinvolto direttamente da questa presunta uscita non consentita e chi ha ascoltato quella frase tanto contestata.

Leggi anche: “Sono innamorato di lei”. Grande Fratello, la dichiarazione d’amore di Varrese è arrivata





Grande Fratello, bestemmia del concorrente? L’accusa

Nella casa del Grande Fratello, colui che si sarebbe lasciato andare ad una bestemmia è stato un concorrente molto attivo. Stava parlando con i coinquilini Mirko Brunetti, Letizia Petris, Paolo Masella e Massimiliano Varrese quando si è reso protagonista del presunto errore che potrebbe costargli carissimo. Se l’accusa dovesse trovare conferma, per lui ci sarebbe la squalifica dal programma. E nelle prossime ore scopriremo la decisione definitiva.

A bestemmiare sarebbe stato Vittorio Menozzi, che avrebbe detto: “Por*** Dio“. Le risate degli altri concorrenti sono state immediate, così come repentino è stato il cambio di inquadratura degli autori. Si sentivano le loro voci essendo i microfoni accesi, ma le loro facce sono state censurate. L’utente che ha postato il video ha esclamato: “Vittorio ha bestemmiato, chiaro e tondo. Fuori”. E ci sono state anche altre reazioni.

Questo quanto detto da altri telespettatori: “Vero, è la prima bestemmia che si sente per intera. Cala il silenzio e poi scoppiano a ridere”, “Ma è la nona bestemmia di questa edizione, ormai quest’anno le bestemmie sono concesse”.