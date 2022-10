“Ha bestemmiato”. GF Vip 7: la frase blasfema si è sentita forte, concorrente a rischio espulsione￼

Bestemmia al GF Vip 7. Charlie Gnocchi rischia grosso dopo la frase registrata e pubblicata su un video Twitter in cui il concorrente, conduttore radio, attore e fratello del celebre gene, si sente chiaramente imprecare. Charlie Gnocchi è sfuggito ai duri provvedimenti del GF Vip 7 dopo quanto successo a Marco Bellavia.

Sui social molti utenti si sono scagliati contro il concorrente e Wilma Goich, protagonisti anche loro di frasi denigratorie nei confronti del conduttore di Bim Bum Bam e oggi mental coach ma che durante la puntata andata in onda il 3 ottobre non sono stati minimamente richiamati da Alfonso Signorini. A seguito del caso Marco Bellavia ci sono stati richiami e provvedimenti per alcuni concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip.

Bestemmia al GF Vip 7: Charlie Gnocchi a rischio espulsione

Durante la diretta di lunedì 3 ottobre Ginevra Lamborghini è stata squalificata dal gioco mentre Giovanni Ciacci, finito al televoto flash insieme ad Elenoire, Patrizia e Gegia, è stato eliminato. Ora, a causa della bestemmia al GF Vip 7, il pubblico chiede un altro provvedimento. La bestemmia al GF Vip 7 è stata pronunciata da Charlie Gnocchi e come si può ascoltare dal video pubblicato su Twitter, la frase blasfema si sente forte e chiara.

Intento a stilare la lista della spesa della settimana, il concorrente si è innervosito e mentre parlava con alcuni vipponi si è lasciato sfuggire la frase.”Dio c***. Dovete sturarvi tutte le orecchie con me!”, ha detto Charlie Gnocchi. Il video della bestemmia al GF Vip 7 è stato pubblicato su Twitter e un utente ha anche rallentato il filmato per permettere a tutti di leggere il labiale di Charlie Gnocchi e capire che la frase pronunciata è una bestemmia.

Se il GF Vip dovesse trattare il caso come quelli delle passate edizioni del reality show, Charlie Gnocchi dovrebbe avere vita breve all’interno della casa. In passato molti altri vipponi sono stati squalificati a causa di una bestemmia (o presunta tale): Stefano Bettarini, Denis Dosio, Gianluca Impastato sono solo due della lunga lista.