Charlie Gnocchi: età, altezza peso e curiosità. Attore, conduttore televisivo e radiofonico e inviato di Striscia la Notizia, Charlie Gnocchi è nato in una famiglia numerosa. Ha cinque fratelli: Andy, Alberto, Federico, Elene a Gene (Eugenio), noto conduttore e comico della televisione italiana. Charlie Gnocchi iniziato come chitarrista nel gruppo i Desmodromici nel quale cantava il fratello Gene e grazie a lui ha iniziato a frequentare il mondo dello spettacolo.

Charlie Gnocchi ha lavorato allo Zelig di Milano e ha partecipato al FestivalBar 1992. Nello stesso anno ha debuttato in coppia con Joe Violanti su Radio 105.L’anno seguente sono sbarcati su RTL 102.5 con il programma “Alto Godimento” e ancora oggi lavora nella stessa emittente. Con Alessandro Greco conduce “No problem – W l’Italia” il venerdì, sabato e domenica.

Fratello del noto comico e conduttore televisivo Gene Gnocchi, Charlie Gnocchi è conosciuto dal pubblico televisivo soprattutto per essere uno degli inviati del telegiornale satirico Striscia la notizia. Qui veste i panni di Mister Neuro. La sua carriera è ricchissima. Ha lavorato in televisione come conduttore e nelle vesti di opinionista.

Charlie Gnocchi è anche un attore. Ha lavorato in televisione e in teatro ed è un artista. Charlie Gnocchi spazia dalla pop art all’astrattismo con le opere Pagoghi Motomoka Automoka Le marine di Charlie gnocchi e Le caffè moka. Ha esposto a Torino, Roma, Parma, Pontassieve e Roccastrada ed è recensito dal critico Paolo Fontanesi sul Giornale Off. Artista poliedrico, Charlie Gnocchi ha anche pubblicato il romanzo Culi e Culatelli edito da Giorgio Mondadori Editore.

Nel 2022 è entrato nel cast del GF Vip 7, il reality show condotto da Alfonso Signorini. Charlie Gnocchi è stato sposato e ha una figlia: Carolina Ghiozzi, studentessa di Relazioni Internazionali. È fidanzato con Elisabetta Randolfi, dalla quale ha avuto altri due figli: Antonio e Maria. Charlie Gnocchi: età, altezza e peso. All’anagrafe Carlo Ghiozzi, è nato il 29 gennaio 1963 a Fidenza, in provincia di Parma. La sua altezza è di un metro e sessantacinque centimetri per circa settantacinque chili di peso.