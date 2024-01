Sanremo 2024, arriva la conferma. Ormai per il pubblico di telespettatori italiani ma anche per gli artisti in gara si può dire che sia iniziato il conto alla rovescia. Pochi giorni allo start del festival della musica italiana sul palcoscenico del gettonatissimo Teatro Ariston di Sanremo. E se qualcosa resta ancora da definire, questo riguarda chi animerà la competizione canora e in quale ruolo.

Arriva la conferma a pochi giorni dallo start di Sanremo 2024. Tutto pronto? Quasi. Il pubblico italiano non fa che raccogliere quanti più dettagli sul festival più atteso dell’anno, ultimo, così sembra, con alla conduzione il timoniere per eccellenza, Amadeus. Ma i riflettori non restano accesi su questo, non oggi.

Leggi anche: “Già si parla di squalifica”. Sanremo 2024, primo ‘guaio’ per Amadeus e cantante: scoppia il caso





Arriva la conferma a pochi giorni dallo start di Sanremo 2024: “Non ho lavorato per nessuno degli artisti…”

Ci stiamo riferendo piuttosto a Beppe Vessicchio, maestro d’orcestra e volto ormai diventato celebre. Ci sarà oppure no? Il direttore d’orchestra in persona ha provato a chiarire la situazione all’Agi. “Quest’anno non ho lavorato per nessuno degli artisti che è stato invitato all’Ariston quindi è automatico che io non sia coinvolto nel festival”, sottolinea.

“Ci saranno altre carte in tavola, cose nuove, salterà fuori altro e… la vita va avantiù”, aggiunge ancora Vessicchio. “L’attuale scena discografica è cambiata, molto, rispetto ad una decina di anni fa. Anche quelle competenze alle quali una azienda del settore, oppure un artista, facevano riferimento per la scelta di un arrangiatore-direttore sono cambiate”, fa sapere.

Poi un punto di vista da professionista di settore: “Le sequenze pre-registrate salvano la faccia a tutti… Forse al teatro dell’Opera, al Regio di Parma o all’Accademia di Santa Cecilia non sarebbe così ma è chiaro che quasi nessuno dei frequentatori del podio di Sanremo si avventurerebbe in quelle zone senza la sicurezza delle proprie capacità“.