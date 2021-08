Una splendida notizia per il conduttore Beppe Convertini, che in queste settimane è al lavoro nel weekend insieme ad Anna Falchi al programma ‘Uno Weekend’. Inoltre, nella giornata di domenica prossima farà il suo esordio anche nella trasmissione ‘Azzurro – Storie di mare’, che sarà in onda sempre su Rai 1. Ma non è questa la news più bella per lui. Infatti, è ormai praticamente ufficiale una novità che era comunque nell’aria già da giorni ma che adesso ha trovato ulteriori conferme definitive.

Recentemente a ‘Uno Weekend’ si è reso protagonista di una gaffe in diretta. con l’oro olimpico Vito Dell’Aquila. Quando Beppe Convertini ha chiesto a Vito dell’Aquila quale fosse stata la prima cosa fatta appena arrivato a casa quest’ultimo ha risposto “Sono andato a trovare mio nonno”. Ed ecco qui che Convertini commette una clamorosa gaffe chiedendo allo sportivo “E come sta il nonno?”. Il povero nonno è invece deceduto e il padrone di casa si è poi scusato con lo sportivo per l’errore.

Per il terzo anno Beppe Convertini è stato riconfermato alla guida del programma Rai ‘Linea Verde’. A riferirlo è stato prima il sito ‘Lifestyleblog’ e poi il settimanale ‘Oggi’. Ma c’è una differenza rispetto al recente passato, infatti i vertici della televisione pubblica italiana hanno voluto caricare ancora più di responsabilità il presentatore, che comunque ha sfornato delle performance lavorative molto importanti. E quindi da settembre i telespettatori si accorgeranno di un cambiamento netto.





Dal mese prossimo Beppe Convertini condurrà ‘Linea Verde’ dalle ore 12.20 di ogni domenica, ma su Rai 1 vedremo solamente lui alla conduzione. Infatti, non ci sarà la collega Ingrid Muccitelli, che è stata esclusa. Sarà dunque una presentazione della trasmissione senza supporto, in solitaria. La Muccitelli sarà invece protagonista con Tiberio Timperi e Monica Setta in ‘Unomattina in famiglia’. Staremo a vedere se questa scelta frutterà i risultati sperati o se l’assenza di Ingrid si farà sentire.

Beppe Convertini è stato protagonista qualche anno fa in diversi film cinematografici. Nel 2018 ha infatti recitato nelle pellicole ‘Il quaderno nero dell’amore’, ‘Un figlio a tutti i costi’ e ‘Le grida del silenzio’. Diverse anche le sue esperienze nel mondo del teatro. Nel piccolo schermo ha recitato nelle serie tv ‘Vivere’, ‘Le tre rose di Eva 3’, ‘Fratelli detective’, ‘L’avvocato’ e ‘Non dirlo al mio capo’.