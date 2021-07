Benedetta Rossi e una cuoca classe 1972, nata a Porto San Giorgio, in provincia di Fermo. Come per la stragrande maggioranza dei suoi colleghi Benedetta ha mosso i suoi primi passi in cucina imparando i segreti della mamma e della nonna nonna. In seguito Benedetta ha deciso di aprire un blog dove far conoscere le proprie ricette.

Solo qualche giorno faBenedetta Rossi ha pubblicato un video del suo cane defunto, Nuvola, e nella didascalia ha scritto: “Abbiamo ritrovato un video di un anno fa in cui Nuvola guardava l’arcobaleno e sembrava così sereno”, ha scritto la famosa food blogger, e ancora: ”ci manca tantissimo”. Ora però Benedetta Rossi si è mostrata in maniera davvero sorprendente.

Benedetta Rossi è diventata una vera e propria rockstar, partita dal web è riuscita a conquistare anche il piccolo schermo e l’editoria pubblicando diversi libri di successo dedicati alle sue mirabolanti ricette. Oltretutto la food blogger sui social, Instagram in particolare, continua a crescere in maniera costante, proprio lì infatti conta quasi 4 milioni di follower.







È accaduto proprio su Instagram, luogo in cui Benedetta è molto attiva, ovviamente per lavoro ma anche per condividere momenti di vita privata con i numerosi fan. In occasione dell’uscita di un nuovo video su Youtube, ha pubblicato una foto inaspettata raccontando anche un divertente aneddoto. Nello scatto, Benedetta Rossi indossa dei colorati abiti da hippy e una parrucca con capelli molto lunghi.

La parrucca è totalmente diversa rispetto all’acconciatura con cuoi siamo soliti vederla. La food blogger Benedetta Rossi è sposata con Marco Gentili da oltre 10 anni. I due hanno allestito insieme l’Agriturismo La Vergara e insieme da sempre coltivano una grandissima passione per la cucina e per il divertimento in generale.