Belve, buona anzi buonissima la prima. Francesca Fagnani avrà festeggiato all’indomani del debutto del suo programma, tornato in onda martedì 26 settembre 2023 su Rai2. I dati di ascolto: la puntata di esordio di Belve è stata seguita da ben 1.637.000 spettatori pari al 10% di share. Lo scorso anno il debutto aveva invece raggiunto ‘solo’ 839mila telespettatori per il 4,5% di share. Insomma, Francesca Fagnani è partita ‘col botto’. E con tre ospiti che erano attesissimo dal pubblico.

Ha iniziato Stefano De Martino, poi è arrivata Arisa e infine si è seduto sullo sgabello la belva numero 3, Fabrizio Corona. Ma è già tempo di pensare alla prossima puntata e mentre il pubblico si chiede chi saranno i prossimi a finire ‘tra le grinfie’ della bravissima Francesca Fagnani, arriva un’indiscrezione boom. A dare notizia è Davide Maggio, noto giornalista e esperto di televisione: il volto noto, notissimo tra tv, palchi e social, ha ceduto e sarà tra i prossimi ospiti.

Belve, “boom”: chi è il prossimo ospite

Sostiene Davide Maggio che uno dei prossimi ospiti di Francesca Fagnani à Fedez. Del resto il rapper e marito di Chiara Ferragni è un personaggio che ha fatto spesso parlare di sé, anche di recente per la rottura con Luis Sal. E già in passato era stato invitato a Belve ma finora non aveva mai deciso di accettare.

“Ti posso dire la verità? Tu sei troppo stro… Quando vai a Belve non ne puoi uscire bene”: erano state queste le parole con cui Fedez aveva spiegato alla giornalista i motivi per cui avesse scelto di non partecipare al suo programma. Almeno fino a quel momento: il cantante ora impegnato a X Factor, che per la cronaca ha stessa casa di produzione di Belve, deve aver cambiato idea.

E in effetti, visti anche gli ultimi rumor sul suo conto, Fedez sembra una belva perfetta, il personaggio ideale per il programma di Francesca Fagnani. Per esempio per la già citata lite con Luis Sal, per il bacio che diede al cantante Rosa Chemical durante la finale di Sanremo 2023 che ha portato alla crisi con Chiara Ferragni. Staremo a vedere.