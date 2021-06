“Rompip*** e tignosa”. Asia Argento furiosa con la conduttrice: finito il programma ci mette il carico

Dopo l’intervista a Belve, Asia Argento attacca la giornalista Francesca Fagnani. Già in tv la chiacchierata è stata piena di colpi di scena: un botta e risposta duro, serrato, con la conduttrice a fare domande (anche scomode) e l’attrice con la risposta pronta e tagliente. E dopo la messa in onda la polemica è proseguita. La figlia del maestro del brivido nel corso della trasmissione ha anche ammesso di aver fatto uso di droghe, ma a scatenare l’ira di Asia Argento è un’altra domanda.

Si parla dei motivi della mancata denuncia al produttore Harvey Weinstein: l’attrice ha risposto visibilmente scocciata: ”Non l’ho denunciato perché era caduto in prescrizione e vent’anni fa non l’ho fatto perché non volevo che la mia carriera finisse e non volevo pensare a me stessa come una ragazza stuprata”.

A quel punto la giornalista l’ha incalzata chiedendole: ”Quindi c’era anche la carriera?” mandando su tutte le furie Asia Argento: “Figlia mia… non è la carriera. Io stavo parlando e lei mi ha interrotto. È molto difficile parlare di queste cose, forse lei non le ha mai subite, per questo parla all’acqua di rose”. ”Cambiamo discorso! – ha detto -. Sa perché non l’ho denunciato? Perché sarei finita a parlare con persone come lei, una tignosa e rompip…e”. “Possiamo finire di parlare di Rob Cohen?“, chiede quindi conduttrice. Argento non ce la fa più: “Mi sono veramente rotta le pa**e… se la gente vuole saperle, sono scritte nel mio libro…”. “Non siamo qui a fare promozione per il libro”, dice Fagnani ma Argento ribatte: “E invece sì”.





Per Asia Argento quella andata in onda non sarebbe la versione integrale della sua intervista a Belve. Colgo l’occasione per precisare che hanno tagliato le mie risposte dopo che le avevo detto ‘rompip***e, tignosa‘ – fa sapere Asia su Instagram – avevo aggiunto ‘lei è una di quelle persone che chiedono alle donne violentate: come era vestita? Perché non è scappata? Poteva dire no…’. Le ho anche detto che non dovevo risponderle perché lei non era un giudice… Per parlare di argomenti così delicati ci vorrebbe almeno un po’ di preparazione, di deontologia giornalistica. Passo e chiudo”.

A stretto giro è arrivata la replica di Francesca Fagnani: ”Spiace che la signora Argento proietti sul programma la sua frustrazione per delle domande non gradite o delle risposte non date (libera di farlo). Ma a volte succede. Pazienza”.