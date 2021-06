“Momento magico”. Belen Rodriguez, le gioie non finiscono più: la spifferata top che fa sognare

Belen Rodriguez è probabilmente una delle donne più soddisfatte del mondo in questo momento. Ha prima trovato la sua anima gemella, Antonio Spinalbese, poi è rimasta incinta di lui e tra qualche giorno ormai diventerà nuovamente mamma della secondogenita Luna Marie. L’arrivo di quest’ultima è previsto tra la fine di questo mese e l’inizio di luglio, quindi è praticamente partito il conto alla rovescia. Ma le belle notizie non finiscono qui, infatti ciò che è emerso in queste ore è davvero fantastico.

Qualche ora fa ha comunque bacchettato il figlio Santiago, avuto con Stefano De Martino. “Sei un viziato! Non so se vizierò Luna come te” dice Belen a Santiago che non appare per nulla intimorito da quel rimprovero. A questo punto nasce una ‘discussione’. Il piccolo di otto anni risponde così a Belen: “Mamma, dovrai essere pronta perché anche Luna lo sarà”. La showgirl 36enne controbatte: “Non lo so se la vizierò quanto ho viziato te, perché tu sei il primo”. Un siparietto davvero esilarante.

Belen Rodriguez è grande protagonista in televisione ed è notizia di qualche giorno fa della sua riconferma a ‘Tu Si Que Vales’. Stando a quanto è stato riferito, le registrazioni di questa trasmissione inizieranno tra fine luglio e gli albori del mese di agosto, ma manca ancora la certezza. Il settimanale ‘Vero’ ha però aggiunto che non è tutto perché nel suo futuro professionale c’è ben altro. Dopo aver portato a termine la sua gravidanza, si prospetta un domani ricco di soddisfazioni lavorative e personali.





Secondo queste ultime voci, Belen Rodriguez potrebbe condurre un nuovo programma su Mediaset. In particolare sarebbe Italia 1 la sua nuova casa televisiva. Ed è uscito anche fuori l’argomento del format, infatti dovrebbe occuparsi di donne e mamme lavoratrici. Ciò che praticamente è lei, visto che nonostante cresca nel migliore dei modi Santiago e sia pronta ad accudire Luna Marie, non ha mai messo da parte il suo lavoro, che continua a portare avanti con grande entusiasmo, passione e dedizione.

Alcuni giorni fa Belen Rodriguez ha voluto fare un bellissimo regalo ai suoi follower di Instagram, postando la ‘prima immagine’ di Luna Marie. Ovviamente si tratta di un’ecografia in 3D, che ha permesso però di far vedere tutti i lineamenti della futura nascitura. La piccola è stata ripresa mentre è a testa in giù e si possono scorgere il volto e altri tratti estetici. Ha scritto che è arrivata alla 36esima settimana.