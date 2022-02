“Coppia pazzesca”. Le Iene, svelati i nomi dei nuovi conduttori: un vero colpaccio

Gossip su gossip, è tutto gossip. Con tutto questo fiume di inchiostro sulla vita sentimentale di Belen Rodriguez c’eravamo quasi dimenticati che lavoro fa la showgirl nata a Buenos Aires naturalizzata italiana. Lo sapete, dopo la crisi con Antonino Spinalbese, Belen è tornata, prepotentemente, sulle prime pagine della cronaca rosa. Con chi sta? Beh, lo sanno tutti, pare proprio che sia ritorno di fiamma con Stefano De Martino, papà di Santiago e primo grande amore dopo Fabrizio Corona.

Ad alimentare le voci era stata la stessa Belen con queste parole: “È bellissimo riconoscere che ci sono persone con la quale diventare migliori, eppure nonostante questo, è importante non perdere di vista noi stessi, la nostra forza, la nostra unicità, i nostri sogni e la nostra speciale natura. Non è tardi per riprendere quel sogno”. Ma adesso la notizia che circola è un’altra. E riguarda la prossima avventura televisiva della spumeggiante conduttrice reduce dal successone di “Tu si que vales”.

Indovinate per quale programma tv è saltato fuori il nome di Belen Rodriguez? Beh, parliamo de “Le Iene”, lo show che va in onda in prima serata su Italia1. La prima puntata della nuova edizione è prevista per mercoledì 9 febbraio. A svelare i nomi dei conduttori è stato il sempre ben informato Davide Maggio. Come sapete dopo tanti anni di conduzione non ci saranno più Nicola Savino e Alessia Marcuzzi. Anzi, su quest’ultima si era parlato di un possibile ritorno alla guida della trasmissione. Ma non sarà così.





“Come annunciato da Davide Maggio su Instagram – leggiamo ora sul sito dell’esperto di tv – i conduttori del programma di Davide Parenti saranno Belen Rodriguez e Teo Mammucari. I due si ritrovano dopo aver condiviso il sabato sera di Canale 5 nella squadra di Tu si que vales”. Dunque via la coppia formata da Nicola Savino, ora in onda con “Back to School”, e Alessia Marcuzzi, dentro Belen e Teo. Che ve ne pare?

Proprio sul ritorno, ipotizzato, di Alessia Marcuzzi alla guida del programma che ha condotto dal 2001 al 2005 e dal 2018 al 2021, Davide Maggio è categorico: “Belen arriva dopo il fallimento della trattativa con Alessia Marcuzzi. D’altronde, il ritorno lampo sarebbe stata una barzelletta”. Tra l’altro mentre per Belen si tratta della prima volta a Le Iene, per Teo Mammuccari parliamo di un ritorno. I due, comunque, hanno già condotto insieme Scherzi a parte e Sarabanda. Dunque non resta che vederli di nuovo insieme, stavolta vestiti da… Iene.