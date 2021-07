Grande spavento per Belen Rodriguez a Tu sì que vales. Era tornata negli studi di Elios di Roma a pochi giorni dal parto della dolcissima Luna Marì per registrare le nuove puntate del programma ideato da Maria De Filippi insieme a Gerry Scotti, che sono nella giuria insieme a Teo Mammucari e Rudy Zerbi mentre quella popolare è rappresentata da Sabrina Ferilli, ha avuto un malore.

Belen Rodriguez è la conduttrice del talent con Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni ma durante le registrazioni di martedì scorso ha avuto un mancamento che l’ha costretta al forfait e al ritorno in hotel, come raccontato da lei stessa in alcune Storie di Instagram dove spiegava anche di aver dovuto fare delle flebo. Nulla di grave, però, per fortuna.

Belen Rodriguez torna a Tu sì que vales dopo il malore

“Sono appena tornata in hotel perché non sono stata bene, ho subito tre flebo, perché ero disidratata. Ci ho provato ma non sono riuscita a registrare. Speriamo domani di riuscire a fare Tu Si Que Vales”, ha detto ai fan Belen Rodriguez. Ma si è ripresa alla grande: già il giorno successivo l’argentina era nei camerini con la sua storica assistente e amica Antonia Achille secondo cui le le flebo “hanno fatto un miracolo”.





E in effetti 24 ore dopo non essersi sentita bene, Belen Rodriguez è apparsa in splendida forma. “È tornata, guardatela”, ha continuato Antonia Achille, facendo notare la forma smagliante di Belen Rodriguez. E in effetti a vedere le Storie, il malessere di martedì è sembrato solo un brutto e lontano ricordo. Ma la sorpresa più bella l’ha avuta quando è entrata in studio.

Praticamente lo studio è ‘esploso’ quando Belen Rodriguez ha fatto il suo ingresso sul palco. Il pubblico di Tu si que Vales l’ha accolta con un grandissimo applauso, quasi una standing ovation. Poi baci e abbracci da tutti i presenti, soprattutto da Sabrina Ferilli, che le ha anche sussurrato qualcosa all’orecchio come mostrano i video caricati dall’argentina sul social. “Quanto mi ha fatto bene tornare a lavoro. Grazie a tutti voi. Volevo dirvi che sto bene, lo spavento è passato”, le sue parole.