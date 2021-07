“Sostituita”. Belen Rodriguez, doccia fredda a pochissimo dal parto. Uno spiacevole fuoriprogramma

Belen Rodriguez è ad un passo dal parto, infatti ormai è questione di giorni e poi verrà finalmente alla luce Luna Mari, la bimba concepita con l’hairstylist Antonino Spinalbese. La sorellina di Santiago sta dunque per nascere e in famiglia c’è davvero grande entusiasmo. Nella giornata del 7 luglio la modella argentina ha mostrato la culla nella quale dormirà la piccola e quindi in tanti si sono resi conto che quel gesto può significare solo una cosa: la gravidanza sta veramente volgendo al termine.

Se dal lato personale le notizie buone non finiscono di arrivare, ne è spuntata un’altra in queste ore decisamente non bellissima. Riguarda un aspetto lavorativo e in un certo senso è legato comunque al fatto che diventerà mamma. Non se n’era parlato fino a questo momento, ma adesso le voci stanno diventando sempre più insistenti e pare che una decisione stia per essere presa in via ufficiale. Si prospetta comunque una delusione per la showgirl sudamericana, che non avrebbe voluto questo epilogo.

Quando partorirà, Belen Rodriguez ovviamente dovrà concentrare tutte le sue energie nei confronti di Luna Mari e dovrà quindi svolgere tutti i compiti da mamma. E questo potrebbe andare a cozzare con un’esperienza importante dal punto di vista lavorativo. Si stanno infatti avvicinando le registrazioni di uno dei programmi più attesi di Mediaset e ipotizzare una sua presenza alle stesse appare poco probabile. E si vocifera dunque di una sua clamorosa ed inattesa sostituzione.





Il 12 e 13 luglio inizieranno le registrazioni della trasmissione ‘Tu si que vales’, stando a quanto riferito dal sito ‘Blasting News’, e Belen Rodriguez potrebbe non essere presente. A questo punto si è paventata la possibilità che l’ex di Stefano De Martino possa essere definitivamente sostituita. Non sono usciti fuori i nomi del possibile successore, ma sembra che un suo collega possa affiancare i cinque giudici, ovvero Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli.

La figlia di Belen Rodriguez si chiamerà quindi Luna Mari e non Luna Marie, come detto inizialmente. Mari è un nome di origine ebraico-aramaica ed è ovviamente una variante di Maria. Significa “afflitta e amareggiata”; ma anche “signora, padrona” e “amata, cara”. In latino significa “goccia di mare”. E nelle ultime ore ha postato un’altra foto tenerissima sempre sul suo profilo Instagram, ritraente la culla.